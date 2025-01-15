Jetour T2 – вы не поверите: теперь белый

Jetour объявил о расширении цветовой гаммы своего внедорожника T2

Теперь модель доступна в белом цвете кузова, который стал самым контрастным в линейке. На российском рынке автомобиль также представлен в черном, серебристом, сером, коричневом и синем цветах.

Первая модель внедорожной линейки «Т» дебютировала в России в марте прошлого года. С момента запуска она вызвала значительный интерес среди российских покупателей. По данным компании, в 2024 году было продано 10 298 автомобилей Jetour T2. На эту модель пришлось около 29% от общего объема продаж бренда в стране. В результате T2 занял вторую позицию по популярности среди всех моделей Jetour на российском рынке.

Jetour T2 получил признание и на профессиональном уровне. Автомобиль был удостоен наград Ежегодной национальной премии «Внедорожник года 2024». В рамках премии его отметили, как лучший в своем классе по версиям Большого и Экспертного жюри. Дополнительно модель стала победителем номинации «Новый автомобиль для путешествий» на премии «Новинка года Авто.ру». Эти достижения подчеркнули востребованность и качество внедорожника на российском рынке.

Jetour T2 предлагает ряд технических характеристик, делающих его подходящим для путешествий и эксплуатации в сложных дорожных условиях. Система полного привода XWD шестого поколения от BorgWarner предоставляет возможность выбора нескольких режимов движения. Высокий дорожный просвет и хорошая геометрическая проходимость позволяют автомобилю уверенно справляться с бездорожьем. Двигатель 2.0T мощностью 245 л. с. и крутящим моментом 375 Н·м в сочетании с роботизированной семиступенчатой коробкой передач 7DCT обеспечивает стабильную работу в любых условиях.

В базовой комплектации модель оснащена светодиодной оптикой, панорамной крышей, бесключевым доступом и датчиками света и дождя. Также в список оборудования входят датчик глубины брода, шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для телефона, легкосплавные диски с шинами размерности 255/60 R19. Для удобства водителя и пассажиров предусмотрены цифровая панель приборов диагональю 10,25 дюйма и мультимедийная система с экраном 15,6 дюймов с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Особое внимание уделено адаптации модели к холодному климату. В стандартной комплектации Jetour T2 оснащен подогревом лобового стекла, передних форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса, передних и задних сидений, боковых зеркал и заднего стекла. Такое оснащение делает автомобиль практичным и комфортным для использования в регионах с суровыми зимами.