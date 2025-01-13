Рынок SUV с пробегом в России

Рынок SUV с пробегом в России
13 января 03:15 2025

Итоги 2024 года и ключевые тренды

По данным аналитиков платформы Авито, доля сегмента кроссоверов и внедорожников (SUV) в общем объеме продаж автомобилей с пробегом в России в 2024 году составила 27,93%. Среди марок первое место по доле рынка заняла Toyota с показателем 7,26%. ВАЗ (LADA) и Hyundai получили 6,99% и 6,91% соответственно. На четвертом месте в рейтинге оказалась марка Nissan с долей 6,43%, а пятое место заняла Kia, доля которой составила 6,32%.

Лидером по приросту продаж среди марок стала ВАЗ (LADA), чьи продажи увеличились на 8% по сравнению с прошлым годом. В компании подчеркнули, что российский рынок SUV с пробегом демонстрирует устойчивую положительную динамику. “Продажи в 2024 году выросли на 9% относительно 2023 года. Это указывает на высокий интерес покупателей к автомобилям этого сегмента”, – отметили представители компании.

Среди моделей лидирующую позицию по доле рынка занял ВАЗ (LADA) 4×4 (Нива) с показателем 5,45%. Chevrolet Niva с долей 3,44% и Kia Sportage с 3,07% заняли второе и третье места. Toyota RAV4 получила 2,44%, а Volkswagen Tiguan – 2,17%. В десятку популярных моделей также вошли Nissan Qashqai, Renault Duster, BMW X5, Hyundai Santa Fe и Nissan X-Trail.

Наибольший прирост продаж показал Renault Duster – его популярность выросла на 14,3% по сравнению с 2023 годом. Средний ценовой сегмент автомобилей с пробегом доминирует на рынке, стоимость таких автомобилей составляет примерно 1 700 000 рублей. В компании сообщили, что покупатели чаще отдают предпочтение надежным кроссоверам по доступной цене.

МаркаМодельДоля в продажахСредняя цена, руб.
ВАЗ (LADA)4×4 (Нива)5,45%350 000
ChevroletNiva3,44%495 000
KiaSportage3,07%1 700 000
ToyotaRAV42,44%2 200 000
VolkswagenTiguan2,17%1 850 000
NissanQashqai2,01%1 300 000
RenaultDuster1,98%1 200 000
BMWX51,87%3 650 000
HyundaiSanta Fe1,83%2 250 000
NissanX-Trail1,83%1 550 000
Топ-10 SUV с пробегом по доле в продажах, Россия, 16 декабря 2023 — 15 декабря 2024, Авито Авто
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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