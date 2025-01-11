Subaru раскрывает подробности о прототипе WRX STI S210 Subaru WRX STI S210

Компания Subaru через свое спортивное подразделение Subaru Tecnica International (STI) представила прототип нового спортивного седана WRX STI S210. Презентация состоялась 10 января 2025 года в преддверии Токийского автосалона.

Новинка базируется на платформе WRX S4 STI Sport R EX. В компании сообщили, что модель создана с применением технологий, полученных в ходе участия в 24-часовой гонке на трассе Нюрбургринг. Инженеры STI использовали этот опыт для улучшения управляемости автомобиля.

Subaru WRX STI S210

Под капотом S210 установлен модернизированный турбированный оппозитный двигатель FA24 объемом 2,4 литра. Представители бренда заявили о существенной доработке впускной системы с новым воздушным фильтром и впускными патрубками. Выпускная система получила глушитель с пониженным сопротивлением и увеличенным диаметром выхлопной трубы. После перенастройки электронного блока управления мощность силового агрегата достигла 296 л.с., а крутящий момент составил 377 Нм.

Впервые в истории моделей серии S новый STI не получил механическую коробку передач. Вместо нее установлен вариатор Subaru Performance Transmission с перенастроенными характеристиками переключения. В пресс-релизе компании говорится о точной передаче намерений водителя через трансмиссию на колеса.

Масса автомобиля составляет 1630 кг. Габаритные размеры: длина — 4690 мм, ширина — 1845 мм, высота — 1465 мм. Колесная база равна 2675 мм. Минимальный радиус разворота — 5,6 м.

В конструкции применены гибкие растяжки и распорки STI Flexible, доказавшие свою эффективность в гоночных условиях Нюрбургринга. Аэродинамический обвес включает новые боковые накладки STI Sport и задний спойлер из сухого углеволокна. Эти элементы оптимизируют воздушные потоки и улучшают управляемость на высоких скоростях.

Оснащение Subaru WRX STI S210

Инженеры STI оснастили новинку специально настроенными адаптивными амортизаторами производства ZF и уникальными пружинами. Разработаны новые втулки заднего стабилизатора. Автомобиль комплектуется высокопроизводительными шинами Michelin Pilot Sport 4S размерностью 255/35 R19.

Тормозная система получила компоненты от Brembo. Спереди установлены 6-поршневые моноблочные суппорты красного цвета с логотипом STI и 18-дюймовые вентилируемые перфорированные диски. Сзади применяются 17-дюймовые вентилируемые перфорированные диски с окрашенными в красный цвет суппортами.

В салоне установлены новые спортивные кресла Recaro с карбоновыми спинками и электрической регулировкой в восьми направлениях. Обивка выполнена из кожи Nappa. Компания сообщает об использовании черных тонов в интерьере с акцентными красными элементами.

Внешние изменения включают решетку радиатора с красной полосой, окрашенные в черный глянец накладки на пороги, передний и задний диффузоры. На кузове размещены эмблемы S210. Установлены полностью светодиодные фары с черными корпусами и светодиодные ходовые огни.

Колесные диски BBS кованые, с индивидуальной конструкцией для передней и задней оси. На них нанесена гравировка FRONT и REAR соответственно. Окраска выполнена в цвете mud black.

В стандартное оснащение входят:

Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями

Селектор режимов движения

Охладитель трансмиссионной жидкости

Дополнительная шумоизоляция багажного отсека

По информации из пресс-релиза компании, тираж WRX STI S210 будет ограничен 500 экземплярами. Все автомобили предназначены для японского рынка. Информация о способе продаж будет объявлена весной 2025 года.

Максимальная мощность двигателя заявлена на уровне 221 кВт (300 л.с.) при 5700 об/мин. Пиковый крутящий момент составляет 375 Нм в диапазоне от 2000 до 5600 об/мин. Эти показатели указаны как целевые значения на стадии разработки.

В компании подчеркнули, что новая модель серии S предлагает линейную характеристику крутящего момента, обеспечивающую уверенное управление мощностью во всех режимах движения.