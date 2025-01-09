Rolls-Royce будет заниматься исключительно индивидуальными заказами Основной целью проекта станет усиление акцента на индивидуализации автомобилей для клиентов высокого уровня

Компания Rolls-Royce заявила о намерении инвестировать 300 миллионов фунтов стерлингов (376 миллионов долларов) в расширение своего завода в Гудвуде.

Основной целью проекта станет усиление акцента на индивидуализации автомобилей для клиентов высокого уровня. В сообщении компании говорится, что это крупнейшее вложение с момента открытия предприятия в 2003 году.

Расширение будет направлено на развитие Bespoke[1]-услуг и программы Coachbuild[2]. Bespoke-сервис включает создание эксклюзивных элементов автомобилей, а в рамках Coachbuild клиенты получают возможность разработать полностью оригинальный автомобиль. Программа доступна только по специальным приглашениям.

Rolls-Royce отметила, что спрос на высокомаржинальные персонализированные автомобили продолжает расти. В 2024 году мастера компании создавали уникальные детали, включая скульптуры из золота 18 карат, вышивки, содержащие более 869 500 стежков, и деревянные панели из 500 индивидуально обработанных частей. Также использовались инновационные покрытия, например, голографическая окраска.

Завод в Гудвуде с момента открытия значительно увеличил масштабы производства. Если в 2003 году на предприятии работало 300 человек, которые выпускали один автомобиль в день, то сегодня завод производит 28 автомобилей ежедневно и насчитывает 2500 сотрудников. В компании подчеркнули, что расширение позволит еще больше укрепить позиции на рынке индивидуализированных автомобилей.

По данным компании, в 2024 году было продано 5712 автомобилей Rolls-Royce. Это снижение более чем на 5% по сравнению с 6032 автомобилями, проданными в 2023 году. В компании объяснили спад соответствием ожиданиям, связанным с переходом на новые модели.

Rolls-Royce отметила, что такое снижение связано с этапом внедрения обновленных решений, направленных на развитие модельного ряда. Представители компании заявили, что основное внимание сосредоточено на долгосрочных результатах, включая усиление позиций на мировом рынке.

В 2024 году важной частью стратегии стало совершенствование технологий производства. Компания продолжает акцентировать внимание на привлечении клиентов с особыми запросами к дизайну и функционалу автомобилей. В сообщении подчеркивается, что уникальные предложения остаются ключевым фактором успешного взаимодействия с клиентами.

[1] Bespoke – «индивидуальный заказ» или «индивидуализированный подход». В контексте Rolls-Royce это означает создание уникальных элементов автомобиля, разработанных специально для конкретного клиента с учетом его пожеланий. Такие услуги включают выбор материалов, эксклюзивную отделку, уникальные элементы дизайна, а иногда и полностью оригинальные решения, которых нет в стандартных моделях.

[2] Coachbuild – «кузовное проектирование» или «ручная сборка кузова по индивидуальному заказу». Rolls-Royce инициирует процесс создания автомобиля с нуля по эксклюзивному проекту, разработанному специально для конкретного клиента. Клиентам предоставляется возможность полностью определить внешний вид, форму и особенности автомобиля, включая дизайн кузова, материалы и внутреннюю отделку. Coachbuild – высочайшая степень кастомизации и реализуется в ограниченном количестве делая такие автомобили уникальными произведениями инженерного и дизайнерского искусства.