BYD в Бразилии – рост продаж к 2023 году на 327%

В 2024 году зарегистрировано 76,713 автомобилей марки BYD в Бразилии, что на 327,68% больше по сравнению с 2023 годом, когда этот показатель составил 17,937 единиц. Это делает Бразилию крупнейшим зарубежным рынком для китайского производителя. Примечательно, что в декабре 2024 года продажи BYD достигли 10,091 автомобиля, что вывело компанию на восьмое место по объемам продаж в стране.

Пресс-релиз компании сообщает, что в Бразилии продаются различные модели BYD, включая компактные автомобили, внедорожники и пикапы. Наиболее популярной моделью в стране стал электромобиль BYD Dolphin. Эта модель была выпущена в специальной версии для Латинской Америки, а в октябре 2023 года компания представила версии BYD Dolphin Plus и BYD Dolphin Diamond. Цены на автомобили варьируются от 149,800 бразильских реалов (29,000 USD) до 179,800 бразильских реалов (34,900 USD). Модель Dolphin недавно получила пять звезд в краш-тестах Latin NCAP, что сделало ее самой безопасной машиной в Латинской Америке.

В компании отметили, что в последние два года BYD демонстрирует самые быстрые темпы роста среди китайских автопроизводителей в Бразилии. Строящийся завод в Камасари (штат Баия) может обеспечить производственные мощности на уровне 300,000 автомобилей в год. Также в компании сообщили о планах открыть 250 магазинов в Бразилии до конца 2024 года.

Рынок автомобилей в Бразилии является крупнейшим в Южной Америке и шестым в мире. В 2023 году производство и продажи автомобилей в стране превысили 2,3 миллиона единиц. Одной из ключевых задач бразильского правительства является развитие устойчивого сектора автомобилей. С 2015 года для электромобилей с дальностью хода более 80 км предусмотрены налоговые льготы на импорт. В рамках программы «Rota 2030», запущенной в 2018 году, целью является довести долю продаж электромобилей до 30% от общего объема продаж автомобилей в стране к 2030 году.

Стратегия китайских брендов в Бразилии

Помимо BYD, на бразильском рынке активно работают еще два китайских автопроизводителя — Chery и Great Wall Motor. Chery был первым китайским брендом, который начал экспорт автомобилей в Бразилию, поставив модель Tiggo в 2009 году. С тех пор компания инвестировала 400 миллионов долларов США в создание новых заводов, однако на данный момент Chery преимущественно продает автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

В 2024 году китайский экспорт в Бразилию составил 228,235 автомобилей, из которых 149,923 были электромобилями. Это свидетельствует о росте интереса к новым энергоэффективным транспортным средствам на фоне государственной политики, поддерживающей переход на экологически чистые автомобили.

Растущий интерес к китайским маркам на бразильском рынке обусловлен рядом факторов, включая налоговые льготы на электромобили и поддержку местных производителей. В 2023 году китайские автомобили составили значительную часть от общего объема продаж электромобилей в Бразилии. Пресс-релизы компаний заявляют, что рост их присутствия в стране также стимулируется расширением дилерских сетей и улучшением качества продукции.

Chery, как и другие китайские бренды, ориентируется на расширение ассортимента и внедрение новых моделей в сегменте электромобилей, при этом компании активно конкурируют с другими участниками рынка, включая местных производителей и западных автопроизводителей.