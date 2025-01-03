Владелец получил первый Soueast Счастливый владелец первого Soueast в России

В Москве состоялась первая передача автомобиля бренда Soueast в России. Мероприятие прошло в дилерском центре «Автомир». Первый клиент получил интеллектуальный городской кроссовер Soueast S07. Автомобиль представлен в белом цвете в комплектации Comfort. Он оснащён турбированным бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра мощностью 186 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

В пресс-релизе компании говорится, что Soueast S07 подходит для использования как в городской среде, так и за её пределами. До конца января 2025 года бренд предлагает автомобили с выгодой до 450 000 рублей. Программа включает скидки, а также дополнительные подарки. Стоимость кроссовера S07 начинается от 2 749 000 рублей с учётом условий трейд-ин и кредита. Для модели Soueast S09 предусмотрены скидки, которые снижают начальную цену до 3 109 000 рублей.

До конца января покупатели получают в подарок полис КАСКО и комплект зимних шин. Заявленные скидки варьируются в зависимости от выбранной модели и условий покупки.

Компания заявила о сниженных процентных ставках на кредитные программы. Например, при первоначальном взносе 70% и сроке кредитования до трёх лет, ставка составит 0,01%. Данное предложение доступно в сотрудничестве с «Совкомбанк» и «Альфа-Банк». Для тех, кто выберет первоначальный взнос 40% и кредитный срок до пяти лет, процентная ставка начинается от 16%. Также доступны кредиты без первоначального взноса. Условия предоставляются банками-партнёрами, включая «Росбанк».

Для первых 500 клиентов бренд приготовил фирменные аксессуары. Среди них: зонт-трость, скребок для льда и игрушка. Также каждый новый покупатель получает компенсацию полиса КАСКО и комплект зимних шин. В компании отметили, что данное предложение действует до конца января 2025 года.

Все автомобили Soueast адаптированы к российским климатическим условиям. Среди «тёплых» опций — подогрев лобового стекла, зеркал заднего вида, передних и задних сидений, рулевого колеса и форсунок омывателя. В пресс-релизе компании подчёркивается, что такие функции обеспечивают комфорт эксплуатации в зимний период.