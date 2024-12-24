Omoda и Jaecoo запускают логистический центр в Джебель-Али

Omoda и Jaecoo открыли крупный логистический центр в свободной экономической зоне Джебель-Али, расположенной в Дубае. Комплекс стал первым централизованным хабом подобного масштаба в ближневосточном регионе. Его основная задача — складирование и распределение запасных частей между официальными дилерами.

Логистический центр расположен недалеко от морского порта Джебель-Али и международного аэропорта Аль-Мактум. Общая площадь объекта превышает 12 000 квадратных метров. Такое расположение и масштаб значительно повышают эффективность транспортировки и распределения продукции. В пресс-релизе компании говорится, что центр способен удовлетворить все потребности, связанные с обслуживанием и ремонтом автомобилей.

Для управления складом компании внедрили инновационную систему WMS (Warehouse Management System). Эта технология позволяет в режиме реального времени отслеживать наличие запасных частей, оптимизировать процессы складирования и обеспечивать круглосуточную работу. Представители бренда заявили, что благодаря применению WMS эффективность поставок в ближневосточном регионе увеличилась на 85%. Система также позволяет быстро реагировать на рыночные изменения и эффективно распределять ресурсы.

Бренды Omoda и Jaecoo тесно сотрудничают с ведущими логистическими компаниями. Это позволяет обеспечивать пользователей запасными частями в максимально короткие сроки и с минимальными затратами. В компании сообщили, что в перспективе центр станет ключевым звеном в глобальной логистической сети.

Новый логистический центр рассчитан на хранение более 20 000 различных запасных частей. Это полностью покрывает потребности в запасных частях для обслуживания и ремонта автомобилей брендов Omoda и Jaecoo. Пресс-релиз компании подчеркивает, что такой объем хранения обеспечивает высокую надежность и доступность продукции.

В ближайшие годы компании планируют открыть пять аналогичных центров, которые будут расположены в ключевых регионах мира. Эти объекты позволят значительно улучшить логистику и качество послепродажного обслуживания. В компании заявили, что это шаг к созданию глобальной сети логистических хабов, способной быстро реагировать на запросы клиентов.

На церемонии открытия центра в Джебель-Али присутствовали представители руководства Chery International и JD Logistics Middle East and North Africa. Также мероприятие посетили представители более 10 ведущих СМИ из ОАЭ, Саудовской Аравии и других ближневосточных стран. В компании сообщили, что запуск логистического центра стал важным этапом в укреплении позиций брендов на международном рынке.

Тесное сотрудничество с логистическими партнерами и внедрение передовых технологий позволяют Omoda и Jaecoo удовлетворять потребности клиентов максимально эффективно. В пресс-релизе компании говорится, что дальнейшие инвестиции в инфраструктуру и технологии направлены на повышение скорости и качества обслуживания.