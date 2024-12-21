В Москве вручили премию Gold Stars Discovery

Национальная экспертная премия охватывает ключевые достижения в области туризма, выделяя лучшие проекты в различных номинациях.

В номинации «Место, регион, курорт» победу одержала Москва. В категории «Инфраструктура» лучшим проектом был признан запуск третьего и четвёртого Московских центральных диаметров. Эти транспортные проекты способствовали улучшению сообщения между разными районами города и пригородами, о чём в компании сообщили, отметив их важность для развития городской среды.

Номинация «Гастрономия» принесла победу сразу двум участникам: проекту «Арктическая кухня» и ресторанам курорта «Манжерок». В пресс-релизе компании говорится, что разделение голосов между этими проектами демонстрирует высокий уровень обоих участников. «Арктическая кухня» привлекла внимание своим уникальным подходом к локальным продуктам, а рестораны «Манжерок» получили признание за использование традиционных рецептов региона.

В категории «Культурная программа» премию получил фестиваль «Дикая мята». Этот музыкальный фестиваль был отмечен за свою масштабность и вклад в культурное развитие региона. Эксперты подчеркнули разнообразие участников и высокий уровень организации мероприятия.







Курорт «Манжерок»

Игорь Черский











Михаил Кожухов









Григорий Погосян и Игорь Моржаретто





Игорь Черский и Григорий Погосян

Gold Stars Discovery 2024

В специальных номинациях победители также выделились разнообразием и значимостью своих проектов. «Туристической персоной года» стала Екатерина Шаповалова, автор и руководитель федерального проекта «Гастрономическая карта России». Она также курирует Дом Российской Кухни на ВДНХ. В компании отметили её вклад в популяризацию российской гастрономической культуры.

Республика Алтай получила премию в номинации «Лучший департамент туризма». По словам представителей жюри, регион демонстрирует высокий уровень организации туристической деятельности и развития инфраструктуры.

В категории «Лучший автомобиль для путешествий» победителем стал Exeed RX. Представители бренда сообщили, что автомобиль был оценён за сочетание надёжности, комфорта и функциональности, что особенно важно для путешественников.

Жюри премии включало более 30 экспертов из различных сфер, включая представителей СМИ, главных редакторов изданий, ведущих телеканалов и радиостанций, а также популярных трэвел-блогеров. Голосование проходило в несколько этапов, что позволило объективно оценить каждого номинанта. В пресс-релизе отмечено, что премия становится важной площадкой для признания достижений в сфере туризма и гостеприимства.