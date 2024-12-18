Favorit Motors откроет дилерский центр KGM в Москве

В первом квартале 2025 года в Москве откроется новый дилерский центр KGM в автомобильном кластере Коптево. Партнёрство между эксклюзивным дистрибьютором марки KGM в России — компанией «Рэкс Моторс» — и автомобильным холдингом «Favorit Motors» закреплено подписанным протоколом о намерениях. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Как сообщили в «Рэкс Моторс», центр будет оформлен в соответствии с актуальными стандартами бренда KGM. Напомним, что ранее марка была известна под названием SsangYong. В дилерском центре планируется представить полный модельный ряд автомобилей KGM, включая субкомпактный кроссовер Tivoli, компактный Korando, среднеразмерный Torres и рамный внедорожник Rexton.

В компании отметили, что модельный ряд разработан для разных категорий клиентов: от городских водителей до любителей внедорожных путешествий. «Мы знаем, что марку помнят и любят», — заявил генеральный директор АО «Рэкс Моторс» Виталий Осипов.

Новый дилерский центр предложит клиентам полный спектр услуг. Покупатели смогут пройти тест-драйв, воспользоваться программами кредитования и страхования, услугой трейд-ин, а также установить дополнительное оборудование и аксессуары. Для клиентов будет доступно гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобилей.

Сервисная зона центра будет включать пять постов для технического обслуживания. Как сообщили представители «Favorit Motors», работы будут проводиться с использованием современного оборудования. Среди оснащения: оригинальный диагностический прибор KGM, подъёмники, зона шиномонтажа и автомойка. Для удобства пользователей диагностическая программа и руководства по ремонту переведены на русский язык.

Развитие дилерской сети марки KGM продолжится и за пределами Москвы. В пресс-релизе компании сообщается, что к началу 2025 года планируется открытие 40 дилерских центров в 25 городах России, включая Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Самару. По словам представителей «РЭКС Моторс», сеть будет построена так, чтобы обеспечить доступность автомобилей и высокий уровень обслуживания.