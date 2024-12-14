Новая модель Bestune B70 на российском рынке

На этой неделе, 10 декабря, компания Bestune объявила о старте продаж нового лифтбека Bestune B70 в России. Премьера модели состоялась в Москве и привлекла внимание благодаря заявленным характеристикам и доступным комплектациям. Как сообщили представители компании, автомобиль уже доступен для приобретения в официальных салонах бренда.

Новый Bestune B70 представлен в трех комплектациях: Enjoyment, Prestige и Master. Покупателям предлагается выбор из двух силовых агрегатов: 1,5-литрового двигателя и 2,0-литрового мотора. Согласно информации из пресс-релиза, цена версии Enjoyment с 1,5-литровым двигателем и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач начинается от 2 149 990 рублей*.

Основой модели является платформа FMA, разработанная концерном FAW с использованием высокопрочной стали и современных технологий. В пресс-релизе компании говорится, что автомобиль сочетает в себе комфорт, безопасность и плавность хода. Особенности платформы способствуют достижению высоких стандартов производительности и экономичности.

Bestune B70

Дизайн лифтбека выполнен в лаконичном стиле. Интерьер включает современные решения, среди которых информационно-развлекательная система с 12,3-дюймовым экраном. По словам представителей компании, внимание к деталям делает Bestune B70 практичным и удобным для ежедневного использования.

«Мы рады объявить официальный старт продаж нового Bestune B70 в России. Модель прекрасно сочетает в себе стиль и качество, технологии и безопасность, а также надежность и практичность благодаря кузову лифтбек. Мы искренне верим в успех нового В70 на российском рынке и приглашаем всех в официальные салоны марки, чтобы лично познакомиться с нашей новинкой». — отметил глава подразделения Легковых автомобилей FAW Восточная Европа Ма Гуйчао

Для удобства покупателей компания открыла 98 специализированных шоурумов в разных регионах России. Среди городов, где можно приобрести новый лифтбек, перечислены Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Нижний Новгород и другие. Такое широкое географическое покрытие, как сообщили в компании, позволяет охватить ключевые рынки страны.

Особое внимание в презентации было уделено платформе FMA. По данным релиза, использование высокопрочных материалов и передовых технологий обеспечивает автомобилю не только надежность, но и улучшенные показатели безопасности. Эти особенности делают платформу важным конкурентным преимуществом.

Кроме того, представители компании выразили уверенность в перспективах модели на российском рынке. В FAW Восточная Европа подчеркнули, что Bestune B70 ориентирован на покупателей, ищущих сбалансированное сочетание технологий, производительности и практичности.

1.5л 7DCT 1.5л 7DCT 2.0л 6AT 2.0л 6AT Enjoyment Prestige Prestige Master 2 149 990 2 349 990 2 749 990 2 899 990 Официальные цены* на новый Bestune B70

Для дополнительного ознакомления с автомобилем заинтересованные покупатели могут посетить официальные салоны марки, где представлены все доступные комплектации и возможен тест-драйв модели.

*Цена указана на момент публикации и может изменяться