Лукойл будет увеличивать срок дорожного покрытия в Амурской области

В Амурской области подписано соглашение о сотрудничестве между Лукойлом и Министерством транспорта и дорожного хозяйства региона. В пресс-релизе компании говорится, что документ предполагает реализацию ряда проектов, направленных на улучшение состояния дорожной инфраструктуры области до конца 2026 года. Этот шаг открывает новые возможности для повышения качества и долговечности дорожных покрытий.

Среди ключевых задач соглашения особое внимание уделено увеличению срока службы дорожных покрытий. В компании сообщили, что для достижения этой цели будут использоваться современные битумные материалы с улучшенными технико-климатическими характеристиками. Эти материалы разработаны с учетом специфических условий региона, включая сложные климатические и эксплуатационные нагрузки.

Как заявили представители компании, внедрение современных технологий позволит добиться значительных улучшений в состоянии дорог, что, в свою очередь, будет способствовать повышению транспортной доступности и безопасности дорожного движения в области.

Помимо работы над улучшением покрытия, стороны договорились о развитии сотрудничества в области лабораторных исследований и контроля качества. В рамках проекта планируется проведение испытаний материалов на базе Научно-исследовательского центра битумных материалов и асфальтобетонов Лукойла. Этот центр, по данным компании, является одним из ведущих в стране.

Отдельным направлением станет обучение и переподготовка профессиональных кадров для дорожной отрасли Амурской области. В компании отметили, что благодаря комплексному подходу к подготовке специалистов будет обеспечен высокий уровень квалификации работников, занятых в реализации дорожных проектов.

Инновации и материалы для дорожной инфраструктуры

В рамках подписанного соглашения Лукойл представил линейку битумных материалов, соответствующих современным стандартам и требованиям. Среди них — БНД 100/130, используемый для покрытия дорог с высокой нагрузкой, и PG 58(H)-40, рассчитанный на экстремальные климатические условия. В компании подчеркнули, что эти продукты отличаются улучшенными показателями устойчивости к износу и растрескиванию.

Для мостовых сооружений предлагаются вибролитые асфальтобетоны, обладающие повышенной прочностью и долговечностью. Для загруженных участков городских улиц и удалённых территорий компания предлагает комбинацию битумного вяжущего Лукойл МВНБ-Р с модификатором асфальтобетона Лукойл РКМ-2. Эти решения разработаны с учётом специфики эксплуатации дорог в регионе и направлены на минимизацию затрат на ремонт и обслуживание.

Представители компании отметили, что применение таких материалов позволит повысить устойчивость дорожных покрытий к температурным перепадам, интенсивному движению и другим неблагоприятным факторам. В лабораториях Лукойла будет проводиться контроль качества и тестирование новых решений, что обеспечит их надёжность и соответствие заданным характеристикам.

Как говорится в пресс-релизе, реализация запланированных мероприятий и использование передовых технологий Лукойла создают основу для повышения уровня комфорта и безопасности дорожного движения в Амурской области. Сотрудничество компании и региона имеет долгосрочную перспективу, направленную на развитие современной и устойчивой транспортной инфраструктуры.