Открытие первого дилерского центра Soueast в России

Компания Soueast объявила об открытии первого дилерского центра в России. Новый салон начал работу в Казани, по адресу улица Маршал Чуйкова, дом 54Б. Площадь шоурума составляет 410 квадратных метров, что позволяет не только демонстрировать весь модельный ряд бренда, но и организовать зоны для общения с клиентами, включая консультации по приобретению автомобилей и сервисному обслуживанию.

Как сообщается в пресс-релизе компании, архитектурная концепция шоурума отражает основные ценности бренда — технологичность, качество и клиенториентированность. Дизайн выполнен в урбанистическом стиле с использованием современных композитных материалов, светлых цветов и фирменного оранжевого акцента.

Внутреннее пространство оформлено в соответствии с концепцией «Живи легко!», где каждая деталь направлена на создание уюта и современного стиля. Приветственная зона центра включает ресепшен и брендволл, совмещенные со стендом для аксессуаров. Ассортимент аксессуаров варьируется от классических вариантов до функциональных предметов, подчеркивающих уникальность бренда.

Демонстрация автомобилей организована с использованием LED-подсветки и трекового освещения. Это решение, по словам представителей компании, позволяет акцентировать внимание на экспонатах и зонировать пространство.

Важной частью шоурума стала зона кафе, оборудованная мягкими креслами и барной стойкой. Здесь посетители могут отдохнуть, насладиться напитками и продолжить общение в непринужденной обстановке. Лаунж-зона, согласно концепции бренда, рассчитана на посетителей, которые хотят провести время в ожидании сервисного обслуживания или обсуждения деталей покупки.

Для семейных клиентов предусмотрены специальные детские зоны. Как говорится в пресс-релизе компании, эти пространства оснащены развлекательными материалами, чтобы дети могли с интересом проводить время, пока родители занимаются решением вопросов, связанных с автомобилем.

Одной из особенностей нового центра стала приватная зона выдачи автомобилей. Пространство выполнено в едином фирменном стиле с использованием современных материалов и фотоизображений, создающих атмосферу торжественности.

Сервисные зоны организованы в соответствии с международными стандартами, что обеспечивает возможность обслуживания нескольких автомобилей одновременно. В компании отметили, что технические процессы оптимизированы для минимизации времени ожидания клиентов.

По заявлению представителей Soueast, до конца 2024 года в России планируется открыть около 80 дилерских центров. В следующем году сеть может расшириться до 100 объектов. Каждый новый центр будет строиться с учетом корпоративных стандартов бренда.