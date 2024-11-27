Запуск продаж полноприводной версии Jetour Dashing AWD

Автомобильный бренд Jetour объявил о старте продаж полноприводной версии городского кроссовера Dashing AWD. Российским покупателям предложены две комплектации: Luxury и Sport

Как сообщается в пресс-релизе компании, стоимость моделей составляет 3 229 000 рублей и 3 379 000 рублей соответственно, с учетом всех предусмотренных выгод.

Jetour Dashing AWD оснащается четырехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 1,6 литра с турбонаддувом, который развивает мощность 185 л. с. при 5500 об/мин. Максимальный крутящий момент составляет 275 Н•м, доступный в диапазоне 2000–4000 об/мин. В паре с двигателем работает автоматическая восьмиступенчатая гидромеханическая коробка передач (8АТ).

Время разгона до 100 км/ч составляет 10,9 секунды, а максимальная скорость автомобиля достигает 180 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле, по данным компании, составляет 8,7 литра на 100 км.

Обе версии кроссовера получили базовые опции для повышения комфорта и безопасности. В комплектацию входит панорамная крыша с люком, атмосферная подсветка салона, а также подсветка порогов передних дверей. Размер колес варьируется в зависимости от комплектации: для Luxury предусмотрены колеса 19 дюймов с шинами 235/55 R19, а для Sport – 20-дюймовые колеса с шинами 255/45 R20.

Важными элементами комфорта являются кожаные сиденья с вентиляцией для переднего ряда, электрическая регулировка водительского кресла в шести направлениях, а также подстаканники в центральном заднем подлокотнике.













Jetour Dashing AWD

Исполнительный директор Jetour Motor Rus Михаил Роткин отметил, что запуск полноприводной версии стал ответом на запросы клиентов.

«Обратная связь однозначно указывала на то, что появление полноприводного Jetour Dashing – это только вопрос времени», – сообщил представитель компании.

В пресс-релизе подчеркивается, что модель сохраняет основные преимущества переднеприводных версий, добавляя новые возможности для комфортных поездок и путешествий.

Во всех комплектациях Jetour Dashing AWD предусмотрены элементы, повышающие комфорт и удобство владельцев. Помимо панорамной крыши с люком, автомобиль оснащается тонированным задним стеклом, лазерной подсветкой в боковых зеркалах и накладках порогов, а также атмосферной подсветкой в салоне. Боковые зеркала имеют функцию электроскладывания, а капот оснащен упорами-амортизаторами для удобства обслуживания.

Интерьер выполнен с акцентом на комфорт: спортивное водительское кресло регулируется электрически в шести направлениях, а передние сиденья дополнены системой вентиляции. Комплектация Sport отличается дополнительной функцией массажа для пассажирского кресла, возможностью запоминания настроек и регулировкой опоры для ног.

В комплектации Luxury добавлены светодиодные противотуманные фары, встроенный видеорегистратор и панель беспроводной зарядки мощностью 50 Вт. Мультимедиасистема поддерживает платформы Android Auto и Apple CarPlay, а пакет помощи водителю SmartTravel включает функции удержания в полосе движения (LKA) и адаптивного круиз-контроля с ассистентом движения в пробках (ICA/TJA).

В версии Sport акцент сделан на спортивный дизайн: зеленые тормозные суппорты, двойные разнесенные патрубки выхлопной системы и эксклюзивный дизайн-пакет «Спорт».

Jetour Dashing AWD представлен в семи вариантах кузова: черный, белый, серый, светло-серый, красный, зеленый и синий. Салон может быть выполнен в двух цветовых решениях: черно-красный или серо-белый.

Представители компании подчеркивают, что полноприводная версия была создана с учетом современных требований рынка.