Влияние возраста на аварийность водителей

Возраст водителей является одним из значимых факторов, влияющих на безопасность дорожного движения

По данным Российского Союза Автостраховщиков (РСА), в период с января по август 2024 года было заключено 1,45 млн договоров ОСАГО, включающих хотя бы одного водителя младше 25 лет. Из них 18% передано в перестраховочный пул, что отражает высокий уровень аварийности среди молодых водителей.

Согласно статистике Банка России, водители до 25 лет попадают в аварии в 2,1 раза чаще, чем остальные участники дорожного движения. Эта возрастная группа традиционно считается наиболее рискованной в плане безопасности на дороге.

Причины высокой аварийности среди молодых водителей

Автоэксперт Игорь Моржаретто, член Общественного совета при МВД, отмечает, что основные причины повышенной аварийности среди молодых водителей связаны с отсутствием опыта. В сложных дорожных ситуациях неопытные водители часто теряются и допускают ошибки, что приводит к ДТП.

«Во многих странах для начинающих водителей действуют специальные ограничения. Например, в Германии, Италии или Финляндии выдаются права с ограничениями, такими как максимальная скорость, на определенный срок. Это позволяет новичкам набраться опыта, прежде чем получить полноценные водительские права», — поясняет Моржаретто.

Статистика аварий среди разных возрастных групп

Несмотря на то, что аварийность среди молодых водителей статистически выше, их ДТП чаще имеют менее серьезные последствия. По словам эксперта, самым опасным возрастом для водителей считается период 30–35 лет с опытом вождения 7–8 лет. В этом возрасте уверенность за рулем иногда перерастает в небрежность, что может привести к серьезным авариям.

Международные практики ограничения для начинающих водителей

Во многих странах молодые водители выделены в отдельную категорию, что связано с высокой частотой ДТП. Для них вводятся временные ограничения на скорость, использование определенных видов транспортных средств или обязательные программы обучения. Эти меры способствуют снижению аварийности и повышению общей безопасности дорожного движения.

Внедрение подобных ограничений в других странах, включая Россию, может быть эффективным шагом для снижения числа ДТП среди начинающих водителей и повышения уровня подготовки молодых автолюбителей.

Риски полисов ОСАГО «мультидрайв»

Страховые полисы ОСАГО категории «мультидрайв», предполагающие отсутствие ограничений на количество водителей, значительно повышают риски аварийности. По данным Российского Союза Автостраховщиков, уровень аварийности по таким договорам на 90% выше, чем по полисам, где список водителей ограничен.

Причины высокой аварийности

Основная проблема полисов «мультидрайв» заключается в неопределенности: страховой компании неизвестно, кто именно будет управлять автомобилем. По словам автоэксперта Игоря Моржаретто, такие полисы представляют собой риск для страховщиков, так как за рулем могут оказаться как опытные, так и совершенно неопытные водители.

«Сегодня за рулем может быть 30-летний водитель с хорошей страховой историей, а завтра — 18-летний новичок. В таких условиях оценить риск становится крайне сложно, поэтому более высокая стоимость полиса оправдана», — пояснил эксперт.

Инициативы по повышению коэффициента

Банк России предложил увеличить страховой коэффициент для полисов «мультидрайв», чтобы снизить финансовую нагрузку на рынок. Этот шаг направлен на стимулирование страхователей указывать конкретный перечень водителей. Более высокая стоимость таких договоров может также способствовать снижению аварийности за счет повышения прозрачности страховых историй.

Повышение стоимости полисов «мультидрайв» позволит избежать ситуаций, когда водители с высокой аварийностью оформляют такие полисы для обхода повышенных тарифов. Это может привести к более справедливому распределению финансовых рисков между страхователями и уменьшению числа ДТП.

Моржаретто считает, что такая инициатива необходима для повышения ответственности участников страхового рынка. По его словам, прозрачность страховых историй будет стимулировать водителей улучшать свой стиль вождения, избегать нарушений и снижать вероятность аварий.