Соллерс начала серийное производство среднетоннажных автомобилей Sollers TR

На заводе «Соллерс Комтранс» в Ульяновске началась серийная сборка новых среднетоннажных грузовых автомобилей Sollers серии TR. Это событие было ознаменовано присутствием губернатора Ульяновской области Алексея Русских и председателя Совета директоров ПАО «Соллерс» Адиля Ширинова. Новое производство ориентировано на выпуск автомобилей с полной массой от 3,5 до 18 тонн. Площадь завода составляет около 16 000 м², из которых 4 000 м² заняты непосредственно производственными мощностями. В год планируется выпускать до 5000 автомобилей.

В пресс-релизе компании говорится, что запуск нового завода является важным этапом в стратегии расширения производства и выхода на рынок среднетоннажных автомобилей. По словам представителей компании, «производственная линейка автомобилей Sollers TR отвечает всем требованиям рынка и ориентирована на высокий уровень надежности и функциональности».

Инновации в производственном процессе

Для улучшения качества и повышения эффективности производства на новом заводе были внедрены инновационные решения в области автоматизации и цифровизации. Эти новшества касаются всех стадий работы: от формирования заказа до управления производством и отгрузки готового автомобиля дилеру. Все решения построены на импортонезависимых технологиях, разработанных совместно с компанией PROF-IT GROUP. Технологический стек реализует ключевые элементы концепции Индустрии 4.0.

Продуктовая линейка Sollers TR

Грузовые автомобили семейства Sollers TR предназначены для широкого спектра транспортных работ. В линейке присутствуют различные модели, которые отличаются техническими характеристиками и возможностями. Каждая модель оснащена двигателями с мощностью от 140 до 261 л.с., и у каждой из них предусмотрена механическая коробка передач — от шестиступенчатой до восьмиступенчатой.

Модели Sollers TR включают:

Sollers TR35/TR50 с полной массой 3,5 и 5 тонн, оснащенные двигателем объемом 2,8 л и мощностью 140 л.с.

Sollers TR80 с полной массой 8 тонн и двигателем 4 л мощностью 163 л.с.

Sollers TR120 с полной массой 12 тонн и двигателем 4 л мощностью 187 л.с.

Sollers TR180 с полной массой 18 тонн и двигателем 6,7 л мощностью 261 л.с.

Источник в компании уверил, что все модели отличаются хорошей маневренностью и обзорностью, обеспечиваемой большим остеклением кабин и крупными зеркалами.

Ключевые особенности автомобилей Sollers TR

Автомобили Sollers TR обладают рядом уникальных характеристик, которые обеспечивают комфорт и безопасность при эксплуатации. Все модели семейства оснащены современными системами безопасности, включая антиблокировочную систему тормозов (ABS) и систему стабилизации, что способствует безопасному поведению автомобилей в различных дорожных условиях.

Конструкция кабин отличается высоким уровнем комфорта для водителей. В стандартной комплектации предусмотрены такие элементы, как сиденье с электроподогревом и пневмоподвеской, регулировка рулевого колеса, кондиционер и система подогрева боковых зеркал. В дополнение: автомобили оснащены мультимедийной системой с сенсорным дисплеем и камерой заднего вида. Эти характеристики обеспечивают удобство и безопасность во время работы, а также помогают водителю чувствовать себя комфортно в любых условиях.

Конфигурации и варианты кузовов

Грузовые автомобили Sollers TR предлагают разнообразие кузовов, что позволяет использовать их для различных видов работ. В наличии бортовые кузова с тентом и без, а также промтоварные и изотермические кузова, что позволяет использовать автомобили для транспортировки различных товаров, включая те, которые требуют поддержания определенной температуры.

Кроме того, возможна установка специальных надстроек, таких как кран-манипулятор, автогидроподъемник или эвакуатор. Это расширяет функциональность автомобилей и делает их подходящими для выполнения самых разнообразных задач. Компания заявила, что такие решения делают автомобили семейства Sollers TR универсальными и приспособленными для работы в различных отраслях.

Гарантия и условия обслуживания

Компания также предоставляет на свои автомобили длительную гарантию, которая составляет 4 года или 250 тысяч километров. Из них два года обеспечивают заводскую гарантию, а два года — сервисную поддержку от дилера. Такая гарантия, по словам представителей компании, является еще одним фактором, который подтверждает надежность и долговечность продукции.