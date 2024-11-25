Новые условия приобретения Jetour T2

Полноприводный кроссовер в комплектации Expedition доступен с выгодой до 320 000 рублей, что стало частью специальной программы для покупателей. Одновременно действует предложение для комплектации Voyage, в рамках которого при покупке автомобиля по программе trade-in предоставляется скидка в размере 100 000 рублей.

Jetour T2 в комплектации Expedition можно приобрести за 3 929 000 рублей. Для покупателей доступны несколько вариантов: выбор скидки до 320 000 рублей или оформление субсидированного кредита от банка-партнера. Как сообщается в компании, при сотрудничестве с Альфа-Банком клиентам предлагаются два кредитных продукта. Первый вариант предусматривает сниженную ставку 0,01% на срок до 12 месяцев. Второй – субсидируемую ставку 14,5% при условии внесения первоначального взноса от 60% на срок до 24 месяцев.

Официальные дилерские центры Jetour в России готовы предоставить автомобиль в любом из предложенных вариантов, позволяя клиентам выбрать оптимальное решение в зависимости от их предпочтений и финансовых возможностей.

Для тех, кто заинтересован в максимальном оснащении, комплектация Expedition предлагает расширенный список функций и оборудования. Эта версия сочетает в себе комфорт, инновации и современные технологии, обеспечивая удобство как в городской среде, так и при поездках за город.

Jetour T2 в комплектации Expedition предлагает множество функций, обеспечивающих комфорт и удобство, как водителя, так и пассажиров. Автомобиль оснащен панорамной крышей с люком, которая позволяет наслаждаться видами во время поездок. В салоне предусмотрена цветная атмосферная подсветка, способная создать комфортное освещение в зависимости от настроения.

Для удобства управления водительское кресло имеет поясничный подпор с электроприводом, регулируемый в четырех направлениях. Аналогичными функциями оснащено сиденье переднего пассажира, дополнительно снабженное «авиационными» подголовниками и памятью настроек. Комплектация включает вентиляцию передних сидений и передние датчики парковки, облегчающие маневры.

Экстерьер модели также заслуживает внимания: автомобиль комплектуется легкосплавными дисками диаметром 20 дюймов и шинами 255/55 R20, что обеспечивает устойчивость и проходимость даже в сложных дорожных условиях.

Адаптация для российских условий

Для эксплуатации в зимнее время Jetour T2 адаптирован с учетом климата России. Все комплектации автомобиля включают пакет «теплых опций», в который входят подогрев лобового стекла, передних форсунок стеклоомывателя, боковых зеркал, руля, передних и задних сидений, а также заднего стекла. Это делает автомобиль удобным для использования даже в условиях сильных морозов.

Технические особенности

Jetour T2 оснащен турбированным двигателем 2.0TGDI, обладающим мощностью 245 л.с. и максимальным крутящим моментом 375 Н·м. Такой двигатель обеспечивает отличную динамику и экономичность, благодаря системе непосредственного впрыска топлива.

В паре с двигателем работает роботизированная семиступенчатая коробка передач 7DCT с двойным сцеплением, обеспечивающая плавность переключений и оптимальное распределение мощности.

Особенностью модели является система полного привода XWD шестого поколения от BorgWarner. Это решение обеспечивает высокую проходимость и устойчивость автомобиля на различных типах покрытия.

Как отмечается в релизе компании: «Jetour T2 сочетает современные технологии и комфорт, оставаясь надежным выбором для тех, кто ищет функциональный автомобиль с широкими возможностями».