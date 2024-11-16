Программа «Сервисный сертификат» для владельцев автомобилей Foton

АО «МБ РУС», официальный дистрибьютор автомобилей Foton в России, объявило о запуске программы сервисных контрактов «Комфорт». Новая инициатива направлена на оптимизацию затрат владельцев пикапов Foton Tunland G7 и фургонов Foton Toano на плановое техническое обслуживание.

Основные параметры программы

Сервисный сертификат «Комфорт» предоставляет возможность заранее зафиксировать стоимость четырех, шести, восьми или десяти технических обслуживаний (ТО), включающих не только оплату работ, но и стоимость всех необходимых запасных частей и расходных материалов.

Сертификат охватывает широкий спектр услуг, которые выполняются в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации автомобиля. Владельцы могут быть уверены в соблюдении регламентов, что способствует поддержанию технической исправности автомобиля и снижению риска поломок.

Перечень услуг в рамках ТО

Для автомобилей Foton Tunland G7 и Foton Toano в рамках программы предусмотрена замена:

масел и масляного фильтра двигателя;

топливного фильтра;

воздушного фильтра двигателя и салона;

охлаждающей и тормозной жидкости;

масел в коробке передач, редукторе заднего моста и гидроусилителе руля.

Кроме того, проводится смазка шлицевого соединения карданного вала. Дополнительно для пикапов Foton Tunland G7 предусмотрена замена ремня газораспределительного механизма, масел в редукторе переднего моста и раздаточной коробке.

Отдельным преимуществом программы является включение в сертификат возможности однократной регулировки углов установки колес в течение действия контракта.

Foton Toano и Foton Tunland G7

Условия для новых владельцев

Для покупателей Foton Tunland G7 с пробегом до 2000 км программа предусматривает бесплатное нулевое ТО, если с даты первой регистрации автомобиля прошло не более полугода. Эта услуга позволяет подготовить новый автомобиль к эксплуатации, обеспечив его надежность на начальном этапе использования.

Программа рассчитана на срок до четырех лет, что позволяет владельцам эффективно планировать расходы на обслуживание. При этом сертификат на десять ТО доступен только для автомобилей Foton Tunland G7.

Программа «Комфорт» предоставляет владельцам автомобилей Foton возможность не только сократить затраты на обслуживание, но и избежать незапланированных расходов, связанных с простоями техники.

Запуск программы «Комфорт» преследует цель не только оптимизации затрат владельцев автомобилей Foton, но и повышения уровня обслуживания, продления жизненного цикла техники и снижения вероятности возникновения внеплановых расходов.

Преимущества фиксированной стоимости ТО

Одним из ключевых достоинств программы является фиксированная стоимость технического обслуживания. Это особенно важно в условиях колебаний цен на расходные материалы и услуги. Владельцы автомобилей Foton могут планировать свои расходы, не опасаясь неожиданных увеличений стоимости ТО.

Своевременное проведение обслуживания также помогает поддерживать коэффициент технической готовности автомобилей на высоком уровне, что критично для владельцев коммерческого транспорта, минимизируя простои и связанные с этим убытки.

Условия заключения контракта

Максимальный срок действия сервисного контракта составляет четыре года, что делает его удобным для владельцев как новых, так и подержанных автомобилей. Важно отметить, что сертификат на десять ТО доступен исключительно для владельцев Foton Tunland G7.

Программа также предусматривает гибкость в выборе пакета услуг, включая четыре, шесть или восемь ТО. Такой подход позволяет учитывать индивидуальные потребности автовладельцев и интенсивность эксплуатации их техники.

В пресс-релизе компании подчеркивается значимость программы для владельцев автомобилей Foton. Александр Паршутин, директор по продажам коммерческого транспорта Foton в АО «МБ РУС», отметил:

«Программа сервисных контрактов «Комфорт» — это важный шаг в улучшении качества послепродажного обслуживания. Благодаря фиксированной стоимости ТО владельцы смогут избежать незапланированных расходов и сохранить техническую исправность автомобиля на высоком уровне».

Перспективы для владельцев автомобилей Foton

Новая программа создает дополнительные возможности для автовладельцев, заинтересованных в снижении расходов на обслуживание и продлении срока службы своих автомобилей. Регулярное техническое обслуживание, согласно установленным регламентам, помогает избежать серьезных поломок, что особенно важно для коммерческого транспорта.

Сервисный сертификат «Комфорт» — это инструмент, который позволяет владельцам автомобилей Foton обеспечить долгосрочную эксплуатацию техники с минимальными затратами.