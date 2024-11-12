Toyota открыла крупнейший логистический мега-хаб в Колине

Toyota Motor Europe объявила об открытии своего первого логистического мега-хаба в городе Колин, Чехия. Этот объект, на создание которого было выделено 17 млн евро, стал самой масштабной логистической площадкой Toyota в Европе. Новый центр способен обрабатывать до 350 тысяч автомобилей в год и призван укрепить позиции компании на ключевых рынках Центральной Европы, таких как Германия, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия и Польша.

Как заявили в Toyota, данный объект позволит существенно сократить время ожидания для клиентов Toyota и Lexus в этих странах, а также повысит качество и скорость обслуживания. Toyota подчеркивает, что инвестиции в создание такого центра – это не только шаг к оптимизации логистики, но и важная часть более широкой стратегии компании по укреплению бизнеса в регионе.

Операционные возможности и преимущества мега-хаба

Мега-хаб в Колине был спроектирован с целью обеспечения максимальной эффективности логистических операций. Новый центр предоставляет широкие возможности для выполнения доработок и установки аксессуаров на автомобили. Эти операции, ранее выполнявшиеся непосредственно у ритейлеров, теперь могут быть реализованы до передачи автомобилей дилерам, что позволяет ускорить процесс передачи автомобилей клиентам и лучше удовлетворять индивидуальные запросы.

Дополнительной функцией центра является возможность проведения услуг по предпродажной подготовке. Такой подход позволит дилерам Toyota на локальных рынках оптимизировать процессы и освободить ресурсы для более точной и оперативной работы с клиентами.

По словам доктора Роберта Кимла, президента Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, открытие нового мега-хаба демонстрирует приверженность компании не только к развитию бизнеса, но и к поддержке региональной экономики и устойчивому развитию. Как отметил Кимл, «инвестиции в размере 17 млн евро показывают стремление Toyota развивать бизнес в Чехии и Центральной Европе в целом. Мы уверены в потенциале этого региона и намерены содействовать инновациям, эффективности и устойчивости в нашей деятельности».

Экологические преимущества и декарбонизация логистики

Один из ключевых аспектов работы нового логистического мега-хаба в Колине — это его вклад в усилия Toyota по декарбонизации цепочки поставок и снижению углеродного следа. В рамках своей стратегии по устойчивому развитию компания активно переводит транспортировку автомобилей с автомобильного на железнодорожный транспорт. Это позволяет существенно сократить выбросы углекислого газа, что, в свою очередь, способствует достижению целей по охране окружающей среды.

На этот момент действующие железнодорожные маршруты, соединяющие заводы Toyota в Великобритании, Франции и Чехии, уже позволили избежать выбросов более 4 200 тонн CO₂ ежегодно. Строительство нового железнодорожного маршрута в Польшу, где производится новая модель Proace Max, дополнительно снизит выбросы на 1 099 тонн в год. Эти меры отражают стремление компании активно работать над сокращением воздействия своей деятельности на экологию и достижением показателей по углеродной нейтральности в логистике.

Важной частью логистической стратегии Toyota является развитие железнодорожных путей, которые связывают различные заводы и склады компании по всей Европе. Мега-хаб в Колине стал важным элементом этого процесса. Благодаря удобным железнодорожным маршрутам, соединяющим его с рядом производственных площадок, компания сокращает количество автомобильных перевозок, что способствует более эффективной логистике и снижению затрат на транспортировку.

Связь Колина с польским заводом будет играть особую роль, поскольку она обеспечит более быструю доставку новых автомобилей, включая модели, такие как Proace Max. В компании отметили, что улучшение логистики с использованием железнодорожных путей также окажет позитивное влияние на срок доставки автомобилей конечным потребителям, что важно для удовлетворения растущих ожиданий клиентов.

Как сообщил Жан-Кристоф Девиль, вице-президент по цепочке поставок Toyota Motor Europe, открытие мега-хаба в Колине — это значимый шаг в реализации долгосрочной логистической стратегии компании. Он отметил, что это стратегическое решение помогает компании повысить качество обслуживания клиентов и улучшить эффективность работы всей цепочки поставок.

Жан Кристоф Девиль выступает на открытии мегахаба Колин