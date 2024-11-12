Система автоматической парковки APA на новом Chery Tiggo 9

Chery готовится представить в России флагманский кроссовер Tiggo 9, оснащенный системой автоматической парковки APA последнего поколения. Новая технология демонстрирует современные достижения компании в области интеллектуального вождения, а также направлена на решение проблем, связанных с парковкой в ограниченном пространстве. В основе системы APA лежат ультразвуковой радар и камеры кругового обзора, которые обеспечивают непрерывное сканирование окружающей среды в режиме реального времени, помогая точно и безопасно парковаться в выбранном месте.

Принцип работы системы APA

Система APA на Chery Tiggo 9 использует ультразвуковые датчики и камеры, установленные по всему периметру автомобиля. Эти устройства собирают данные об объектах вокруг машины и передают их в систему, которая обрабатывает информацию и определяет оптимальные параметры для выполнения маневров. На основе этих данных APA помогает водителю безопасно припарковать автомобиль, выбирая подходящий тип парковки — параллельную, перпендикулярную или диагональную.

В Chery сообщили, что система APA способна учитывать окружающие объекты и автоматически корректировать угол и скорость движения. Такой подход позволяет снизить риск столкновений и способствует большей уверенности водителя при выполнении парковочных маневров.

Функциональные возможности системы

Система автоматической парковки APA помогает водителям с разным уровнем подготовки. Она обеспечивает парковку как передним, так и задним ходом, что упрощает маневрирование в ограниченных городских условиях. Система также запоминает места предыдущих парковок и в случае повторного использования значительно упрощает процесс, что особенно полезно для регулярных поездок в одни и те же места, будь то рабочая парковка или стоянка у дома.

Помимо базовых функций, APA обладает функцией кругового обзора. Дисплей в салоне выводит изображение с камер, обеспечивая водителю видимость окружающего пространства. Это повышает уровень контроля над ситуацией и помогает предотвратить возможные столкновения с препятствиями, которые могут быть не видны в зеркала заднего вида.

Использование системы APA позволяет водителям снизить уровень стресса, связанный с поиском парковочного места и выполнением сложных маневров. В Chery заявили, что APA значительно облегчает процесс парковки в условиях загруженных городов и плотных стоянок, улучшая как безопасность, так и удобство водителей.

Благодаря сочетанию точного позиционирования и адаптивного управления, система автоматической парковки обеспечивает комфортное и безопасное передвижение, минимизируя риски при выполнении маневров в ограниченном пространстве.

Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения

Для повышения эффективности и адаптации к разным ситуациям на дороге система автоматической парковки APA в Tiggo 9 использует алгоритмы искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения. Эти технологии позволяют APA анализировать сценарии парковки в реальном времени и накапливать данные о маневрах, которые часто требуются в городских условиях. На основе этого анализа система постепенно улучшает точность и адаптируется к индивидуальным стилям вождения, а также к особенностям различных парковочных ситуаций.

По заявлениям представителей компании, использование AI позволяет APA оперативно обрабатывать внешние данные и учитывать мелкие изменения в пространстве, что особенно актуально в условиях плотного трафика и ограниченного места. Это способствует более точному выполнению парковочных маневров и сокращает количество ошибок, что значительно повышает уровень безопасности на дороге.

Chery активно вкладывается в развитие технологий интеллектуального вождения, стремясь расширить функциональные возможности своих автомобилей. В компании сообщили, что такие системы, как APA, только часть стратегии по созданию удобных и надежных решений для водителей. В будущем Chery планирует интегрировать в свои автомобили дополнительные функции автоматизации, включая более сложные системы помощи водителю (ADAS) и расширенные возможности мониторинга окружающей среды.

Инвестиции в инновации в сфере автономного вождения позволяют компании не только улучшать текущие функции, но и создавать новые технологии, которые смогут соответствовать ожиданиям потребителей, особенно в условиях растущего спроса на интеллектуальные функции для городского использования.

Chery система APA

Экосистема интеллектуального вождения и вклад в «умные» города

Одной из стратегических целей Chery является создание экосистемы, поддерживающей развитие концепции «умных» городов. В компании отметили, что разработка интеллектуальных решений, таких как APA, способствует формированию среды, где машины смогут безопасно взаимодействовать с городской инфраструктурой. Это важно для повышения качества жизни, так как уменьшает стресс, связанный с вождением и парковкой, и снижает риски аварийных ситуаций.

Кроме того, такие технологии способствуют развитию устойчивой мобильности, обеспечивая более безопасные и эффективные условия для передвижения. В Chery подчеркивают, что их подход ориентирован на улучшение общего уровня безопасности и повышение комфортности городского транспорта.

В компании заявили, что продолжают активно развивать свои разработки в области интеллектуального вождения, чтобы предоставить пользователям не только удобные, но и безопасные решения для повседневной эксплуатации. С учетом развития AI и адаптивных систем, Chery нацелена на создание более сложных и гибких решений, которые будут поддерживать водителей в различных дорожных условиях, способствуя безопасности и удовлетворению потребностей современных пользователей.