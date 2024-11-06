Прибыль BMW падает, не оправдав ожиданий из-за слабых продаж в Китае и проблем с тормозами

В третьем квартале 2024 года компания BMW столкнулась с серьезным снижением прибыли и выручки. Согласно отчету, операционная прибыль автопроизводителя упала на 61%, составив 1,7 млрд евро по сравнению с 4,352 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Кроме того, выручка BMW снизилась на 15,7%, составив 32,4 млрд евро, что также не оправдало ожидания аналитиков, прогнозировавших около 34,3 млрд евро.

Одним из ключевых факторов, повлиявших на снижение финансовых результатов, стала сложная ситуация на китайском рынке. За третий квартал 2024 года продажи BMW в Китае упали на треть, что существенно отразилось на доходах компании. Причинами стали замедление экономического роста в Китае и высокая конкуренция со стороны местных производителей. Как отмечают в компании, ситуация в Китае остается трудной для всех участников рынка, включая и такие крупные автопроизводители, как Volkswagen и Mercedes-Benz.

Генеральный директор BMW Оливер Ципсе прокомментировал текущие вызовы, заявив: «После значительных трудностей третьего квартала… в четвертом квартале мы возвращаемся на путь укрепления прибыли, чтобы достичь годовых целей». Ципсе подчеркнул, что сложные условия на китайском рынке остаются проблемой, с которой сталкиваются все крупные международные производители.

Проблемы с тормозной системой

В сентябре 2024 года BMW объявила о проблемах с тормозной системой, поставленной компанией Continental. Как сообщили представители бренда, неисправность затронула свыше 1,5 млн автомобилей. Ожидается, что около 320,000 машин будут доставлены покупателям с задержкой из-за этой проблемы. В BMW отметили, что намерены начать поставки задержанных автомобилей в четвертом квартале, чтобы минимизировать негативное влияние на клиентов и постараться выполнить годовые цели по поставкам.

Стратегические планы на четвертый квартал и год

В условиях экономических вызовов и технических сложностей BMW рассчитывает укрепить свои позиции в четвертом квартале 2024 года, чтобы достичь поставленных финансовых целей. В компании ожидают, что увеличение объема поставок и расширение продуктовой линейки положительно повлияют на выручку. Согласно прогнозам, операционная маржа в автомобильном сегменте BMW по итогам года должна составить от 6% до 7%, несмотря на недавние затруднения. Для достижения этих показателей руководство компании планирует сосредоточиться на улучшении логистических процессов и наращивании поставок.

В сентябре 2024 года финансовый директор BMW Вальтер Мертль отметил, что, несмотря на трудности, компания «сохраняет курс на достижение целей по свободному денежному потоку в автомобильном сегменте». По его словам, благодаря строгому управлению расходами и эффективной стратегии компания способна сохранить финансовую стабильность. Мертль добавил, что последовательное управление операционной деятельностью позволит BMW компенсировать часть убытков, понесенных в третьем квартале.

Помимо внутренней оптимизации, BMW вынуждена учитывать конкурентные условия на китайском рынке, где компания сталкивается с растущим давлением со стороны местных автопроизводителей. Снижение спроса на продукцию традиционных брендов и усиление позиций китайских производителей представляют дополнительные вызовы. Эти условия также повлияли на таких крупных немецких производителей, как Volkswagen и Mercedes-Benz, которые в третьем квартале 2024 года также зафиксировали спад продаж в Китае.

В долгосрочной перспективе BMW стремится укрепить свои позиции на мировом рынке, стабилизируя поставки и поддерживая высокое качество продукции. В компании заявили, что, несмотря на текущие трудности, намерены и дальше работать над повышением конкурентоспособности своих автомобилей, особенно в условиях сложной экономической ситуации в Китае. По словам представителей бренда, компания также продолжит фокусироваться на ключевых технологических улучшениях, которые могут усилить её позиции на международной арене.