Корейские внедорожники возвращаются в Россию с обновлённой стратегией

Южнокорейская компания KGM, ранее известная как Ssang Yong Motor Company, была основана в 1954 году и с самого начала специализировалась на производстве полноприводных автомобилей. Компания прошла значительный путь, зарекомендовав себя как производитель автомобилей, устойчивых к тяжёлым условиям эксплуатации. В 2022 году основным владельцем компании стала промышленная группа KG Group, после чего бренд получил новое название – KG Mobility (KGM).

На протяжении десятилетий автомобили KGM сохраняли репутацию надёжных и практичных транспортных средств, что особенно ценится в странах с трудными климатическими условиями. Преобразование в KGM позволило компании переориентироваться на современные потребности, сохранив при этом свою специализацию на кроссоверах и внедорожниках, что отражает стремление бренда к устойчивости и обновлению.

Присутствие на российском рынке

Автомобили бренда Ssang Yong были известны российским покупателям с конца 1990-х годов, когда они начали поставляться на рынок России. С 2005 по 2015 год бренд стал особенно популярен, продав порядка 175 000 автомобилей, значительная часть которых была произведена в России. По данным Ассоциации европейского бизнеса, это был важный период для бренда, демонстрирующий высокий интерес и доверие к корейскому автопрому на российском рынке.

Теперь, после перерыва, бренд возвращается под новым именем KGM и готов предложить российским потребителям обновленный модельный ряд. В компании сообщили, что KGM намерена предложить автомобили, адаптированные к предпочтениям и потребностям российских водителей. Старт продаж запланирован на начало 2025 года, и компания уже приступила к сертификации своих автомобилей, чтобы соответствовать всем требованиям российского законодательства.

Эксклюзивный дистрибьютор KGM в России

Для организации продаж и поддержки бренда KGM в России компания выбрала в качестве эксклюзивного дистрибьютора АО «РЭКС Моторс». В пресс-релизе компании говорится, что партнёрство с «РЭКС Моторс» будет способствовать устойчивому развитию KGM на российском рынке. Генеральным директором АО «РЭКС Моторс» является Виталий Осипов, руководитель с более чем 20-летним опытом работы в автомобильной индустрии. Его карьера включает руководство такими брендами, как SsangYong, Isuzu, FIAT, Mercedes-Benz и Lada, что свидетельствует о высокой квалификации команды, взявшей на себя управление брендом KGM в России.

Генеральный директор АО РЭКС Моторс Виталий Осипов

«В ближайшее время мы предложим российским автолюбителям надёжные, технологичные и современные корейские автомобили. Наш модельный ряд будет представлен автомобилями как с полным, так и с передним приводом. Уважение к клиентам, дилерам и партнёрам являются важнейшими приоритетами компании “РЭКС Моторс”», – Виталий Осипов

Новый модельный ряд и его особенности

Согласно пресс-релизу, основное внимание KGM сосредоточено на проектировании и производстве кроссоверов и внедорожников (SUV), что соответствует актуальным предпочтениям российского рынка. В компании сообщили, что модельный ряд будет представлен автомобилями с полным и передним приводом, а разработка моделей ориентирована на адаптацию к различным дорожным условиям, включая сложные климатические регионы. Сейчас автомобили проходят процесс сертификации в России, и компания планирует завершить его к началу 2025 года.

Выход на рынок нового модельного ряда позволит KGM укрепить свои позиции среди конкурентов в сегменте SUV, который стабильно пользуется высоким спросом в России. Как заявили представители бренда, особое внимание уделяется технологическим характеристикам автомобилей и уровню комфорта для водителей и пассажиров.

Одним из ключевых шагов KGM для успешного возвращения на рынок является создание широкой дилерской сети. Компания активно привлекает партнёров и предлагает сотрудничество потенциальным дилерам во всех крупных городах России. В пресс-релизе подчеркивается, что наличие представителей бренда по всей стране позволит KGM обеспечивать потребителям доступ к полному спектру услуг, включая покупку, обслуживание и ремонт автомобилей.

Генеральный директор «РЭКС Моторс», Виталий Осипов, отметил, что дилеры получат поддержку и доступ к новым автомобилям корейского бренда, что делает сотрудничество с KGM привлекательным для бизнеса. Такой подход также способствует укреплению доверия со стороны российских потребителей и способствует расширению присутствия KGM на рынке.

KGM планирует уделить значительное внимание послепродажному обслуживанию. В компании заявили, что высокое качество сервиса и доступность запасных частей — это основополагающие принципы их работы. Такой подход позволит минимизировать время простоя автомобилей и повысить уровень удовлетворённости клиентов. В компании также подчеркнули, что уважение к клиентам и партнёрам — один из приоритетов их бизнеса, и эти ценности будут основой их стратегии на российском рынке.

«Мы стремимся создать систему, в которой потребитель будет уверен в поддержке на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля. Наша цель — обеспечить высокое качество обслуживания и доступность запчастей», — добавили представители KGM в пресс-релизе.

С возвращением на российский рынок под новым брендом KGM планирует утвердиться в сегменте кроссоверов и внедорожников.