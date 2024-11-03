Рекордные продажи пикапов JAC за три квартала 2024 года JAC T9 EV

По результатам первых трёх кварталов 2024 года мировые продажи пикапов JAC достигли 47 600 единиц, что на 13,7% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Как сообщается в пресс-релизе компании, в сентябре было реализовано 7054 пикапа, что стало новым рекордом продаж для бренда. Увеличение объёмов, зафиксированное в отчётный период, отражает рост спроса на продукцию JAC Motors на международных рынках, а также доверие со стороны клиентов, приобретающих автомобили марки.

Пикапы JAC: международный успех и расширение географии продаж

Сегмент пикапов стал одним из ключевых направлений развития для JAC Motors. В последние 15 лет компания активно наращивала производственные мощности, доведя их до 100 000 единиц в год, что позволило расширить присутствие бренда в более чем 130 странах.

Как подчёркивают представители компании, устойчивый рост продаж на мировом рынке даёт JAC Motors возможность укреплять свои позиции среди ведущих производителей пикапов, особенно в экспортных поставках. В компании также отметили, что JAC занимает первое место по экспорту пикапов среди китайских автомобильных брендов, составляя более 20% от общего объёма экспорта.

Один из основных факторов успеха JAC Motors на глобальном рынке – качество и надёжность выпускаемых пикапов. Согласно информации от компании, JAC Motors инвестирует значительные средства и время в тестирование и адаптацию своих автомобилей к самым суровым условиям эксплуатации.

Этот подход, как утверждается в пресс-релизе, позволил JAC Motors укрепить репутацию надёжного производителя и заручиться поддержкой потребителей, заинтересованных в прочных и выносливых пикапах.

Электрический пикап JAC T9 EV: представление на выставке IAA 2024

Одним из значимых событий для JAC Motors в 2024 году стала презентация полностью электрического пикапа JAC T9 EV на международной выставке IAA. Этот автомобиль с полным приводом стал первым электрическим пикапом от китайского производителя, демонстрируя стремление JAC к внедрению новых технологий и экологически чистых решений в сегменте коммерческого транспорта. Как сообщают в компании, новинка привлекла внимание экспертов и гостей выставки, что подчеркивает интерес к электрифицированным моделям со стороны потребителей и профессионального сообщества.

Стратегия JAC по развитию технологического потенциала

Развитие технологической базы является одним из ключевых приоритетов JAC Motors. Компания активно инвестирует в создание новых продуктов, а также внедрение инноваций, таких как автоматические коробки передач и технологии на основе альтернативных источников энергии.

Представители бренда заявляют, что подобный подход позволяет JAC Motors не только адаптировать свои модели к современным требованиям, но и обеспечить разнообразие функций, отвечающих на запросы различных групп пользователей. В пресс-релизе компании отмечается, что это направление будет играть важную роль в стратегии развития JAC на глобальном уровне.

JAC Motors демонстрирует устойчивый рост и укрепление своих позиций в сегменте пикапов на мировом рынке. Компания планирует дальнейшее развитие экспортного потенциала и внедрение новых решений для удовлетворения спроса на конкурентоспособные и технологичные автомобили. Как сообщается в компании, благодаря накопленному опыту и гибкой производственной стратегии, JAC Motors готова к продолжению работы на международной арене, предлагая своим клиентам продукцию высокого качества.