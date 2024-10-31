Перезагрузка Volkswagen: сокращения и закрытия – что ждет немецкого гиганта?

Ситуация на автомобильном рынке Германии продолжает вызывать беспокойство, особенно в свете недавних заявлений Volkswagen о планах по закрытию по меньшей мере трех заводов в стране

Эти изменения могут затронуть десятки тысяч рабочих мест и привести к значительным сокращениям на крупнейшем производственном предприятии в Германии. Как сообщает председатель совета работников Volkswagen, Даниэла Кавалло, «управление абсолютно серьезно в своих намерениях» и «это план крупнейшей промышленной группы Германии, чтобы начать распродажу на родине».

Причины таких резких шагов кроются в высоких затратах на энергию, усиливающейся конкуренции со стороны азиатских производителей и ослаблении спроса на автомобили как в Европе, так и в Китае. «Ситуация серьезная, и ответственность на переговорах огромная», — отмечает представитель правления Volkswagen Гуннар Килиан. Он подчеркивает, что без комплексных мер по восстановлению конкурентоспособности компания не сможет позволить себе необходимые инвестиции в будущее.

Проблемы Volkswagen отразили более широкие тенденции в немецкой экономике, где традиционные индустриальные лидеры сталкиваются с вызовами со стороны более маневренных и дешевых конкурентов. В то же время правительство Германии испытывает давление, требуя действий для восстановления экономики, которая уже второй год подряд сталкивается с сокращением.

Переговоры между Volkswagen и профсоюзами продолжаются на фоне растущего недовольства со стороны работников. В компании подтвердили необходимость сокращения затрат на рабочую силу на 10%, что, по мнению руководства, является единственным способом сохранить рабочие места и поддержать конкурентоспособность. «Мы срочно нуждаемся в снижении затрат на рабочую силу, чтобы сохранить нашу конкурентоспособность», — заявил Арне Мейсвинкель, начальник отдела кадров Volkswagen.

Тем временем, финансовые показатели компании также вызывают беспокойство. Volkswagen сообщила о снижении прибыли на 42% за третий квартал, что является самым низким уровнем за три года. Этот спад, по мнению финансового директора Арно Антлица, подчеркивает необходимость значительных сокращений затрат и повышения эффективности. Он также отметил, что компания рассматривает планы по восстановлению доли на рынке Китая.

В условиях растущего давления со стороны профсоюзов и экономической неопределенности, будущее Volkswagen остается под вопросом. Предстоит выяснить, сможет ли компания достичь соглашения с работниками, не прибегая к закрытию заводов и массовым увольнениям. «Работники будут делать все возможное, чтобы предотвратить то, что они считают нарушением соглашения», — подчеркнули представители профсоюзов, оставляя открытой возможность для забастовок, если требования не будут учтены.

Volkswagen сталкивается с критическим моментом, который может оказать значительное влияние на будущее как компании, так и германской промышленности в целом.