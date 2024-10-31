KTM 1390 Super Adventure S Evo в продаже

Компания KTM анонсировала свою новую флагманскую модель в серии туристических мотоциклов — KTM 1390 Super Adventure S Evo, которая поступит в продажу в дилерских центрах «КТМ Автодом» весной 2025 года. Ожидания поклонников бренда уже высоки, так как модель обещает предложить множество инновационных решений для любителей активных путешествий.

KTM 1390 Super Adventure S Evo

Мотоцикл KTM 1390 Super Adventure S Evo оснащен двигателем объемом 1350 куб. см, который развивает мощность до 173 л.с. и крутящий момент в 145 Нм. Эта модель соответствует стандартам Евро 5+, что свидетельствует о высоких экологических показателях. Внедренная система AMT (автоматизированная механическая трансмиссия) позволяет владельцу выбирать между ручным переключением передач и полностью автоматическим режимом, что обеспечивает оптимальный контроль над мотоциклом в различных условиях.

Также стоит отметить уникальную технологию Camshift, которая повышает эффективность работы двигателя и улучшает его экономичность. Благодаря этим техническим решениям KTM 1390 Super Adventure S Evo демонстрирует высокий уровень мощности при низком уровне расхода топлива.

Для повышения комфорта и безопасности на дороге модель оснащена полуактивной подвеской WP (SAT), которая предлагает широкий диапазон настроек. Эта система включает магнитные клапаны с электронным управлением, позволяющие изменять уровень демпфирования в зависимости от характеристик дорожного покрытия и манеры вождения. Такие технологии гарантируют адаптацию мотоцикла к изменяющимся условиям на дороге, что делает поездки более безопасными и комфортными.

Для обеспечения безопасности во время вождения мотоцикл оборудован круиз-контролем с передним радаром, что делает длительные поездки более удобными. 8,8-дюймовый сенсорный TFT-дисплей с высококачественным антирефлекторным покрытием позволяет удобно управлять всеми настройками мотоцикла в любых погодных условиях. Пресс-релиз компании сообщает, что дисплей не оставляет отпечатков пальцев, что делает его использование более комфортным.

Дизайн и особенности эксплуатации

KTM 1390 Super Adventure S Evo также акцентирует внимание на аэродинамических характеристиках. Модель оснащена регулируемым ветровым стеклом, что было достигнуто благодаря множеству часов тестирования в аэродинамической трубе. Это решение позволяет улучшить общие условия вождения, особенно при длительных поездках.

Важным аспектом безопасности является тормозная система, представленная суппортами Brembo и обновленными передними тормозными колодками. Такие компоненты обеспечивают предельно короткий тормозной путь и надежное сцепление с дорогой. Шины Dunlop Meridian обладают инновационным рисунком протектора Ice-ax, который обеспечивает уверенный контакт на грунтовых дорогах и эффективно отводит воду из пятна контакта с дорожным полотном.

Согласно заявлению представителей компании, KTM 1390 Super Adventure S Evo представляет собой значительный шаг в развитии туристических мотоциклов. Модель разрабатывалась для пользователей, стремящихся к новым высотам и приключениям. Инновационные технологии и высокие характеристики делают этот мотоцикл одним из наиболее интересных предложений на рынке. Ожидается, что интерес к модели будет расти с приближением даты начала продаж.