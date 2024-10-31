100-дневный тест-драйв Aito Seres по дорогам России

Завершилось первое в истории всероссийское роуд-шоу бренда Aito Seres. Премиальный автомобильный бренд Aito Seres, эксклюзивным дистрибьютором которого в Российской Федерации является компания АО «МБ РУС», входящая в Группу компаний «Автодом», подвел итоги масштабного проекта по тестированию своих автомобилей на территории страны.

В начале июля 10 последовательно-гибридных кроссоверов Aito Seres – пять моделей M5 и пять моделей M7 – отправились из Москвы в Новосибирск и обратно. За время путешествия автомобили преодолели более 15 000 километров, посетив 7 федеральных округов России. Это испытание стало значительным событием для автомобильного бренда.

Автомобили Aito Seres сделали 11 крупных остановок в различных городах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Ярославле, Краснодаре, Сочи, Самаре и Воронеже. В каждом из этих городов, при поддержке официальных дилеров, были организованы мероприятия для представителей прессы, блогеров, потенциальных клиентов и партнеров.

В программу мероприятий входили подробные презентации марки, шоу-программы и тест-драйвы, которые позволили участникам оценить динамику и комфорт автомобилей. В результате за 11 этапов роуд-шоу с брендом познакомилось более 2 500 потенциальных клиентов и партнеров, было проведено около 1 500 тестовых поездок на моделях Aito Seres M5 и M7.

Генеральный директор АО «МБ РУС» Наталья Королева прокомментировала итоги роуд-шоу: «Aito Seres – марка, которая обречена на успех в России благодаря своим техническим характеристикам, премиальному исполнению и технологиям, которые удивят даже самого требовательного пользователя. Именно поэтому нам так важно дать возможность широкой аудитории познакомиться с моделями Aito Seres. Проект Road-Show – это лучший формат, который только можно представить для этого. Тут успешно сочетаются подробная презентация о марке и тест-драйв, а также возможность проверить автомобили в реальных условиях эксплуатации. Согласитесь, 15 000 километров – это серьезный маршрут, особенно для электрического транспорта, который Aito Seres с легкостью преодолели благодаря технологии последовательного гибрида. Мы довольны итогами роуд-шоу и отзывами гостей мероприятий».



























Всероссийское роуд-шоу бренда Aito Seres

Отзывы участников и технологии

По итогам тест-драйвов были проведены блиц-опросы, в ходе которых гости мероприятия поделились своими впечатлениями. Комфорт Aito Seres M5 и M7 отметил 91% опрошенных. Из них 83% указали, что салон автомобилей очень комфортный. Высокое качество отделочных материалов и исключительное исполнение деталей выделили 80% респондентов. Наличие третьего ряда сидений в модели M7 позитивно оценили 86% участников, а удобство сидения с эргономическим режимом Zero Gravity отметили 87%. Кроме того, продуманная эргономика управления мультимедийной системой понравилась 90% опрошенных.

Динамику гибридных кроссоверов назвали впечатляющей 83% респондентов, в том числе 93% высоко оценили быстрый разгон, а 75% отметили хорошую маневренность автомобилей. Также 70% участников похвалили наличие выбора режимов работы силовой установки.

Высокотехнологичное оснащение автомобилей Aito Seres отметили 94% опрошенных. Среди них 84% выделили мультимедийную систему, 92% оценили последовательно-гибридную силовую установку, 75% отметили наличие центрального дисплея и практически отсутствие кнопок, а 87% отметили наличие электронных ассистентов для водителя.

Удобство пользования автомобилями Aito Seres также отметили 88% респондентов. Наибольшее число опрошенных – 80% – высоко оценили удобство доступа в салон, включая наличие выдвигающихся подножек и сервоприводов дверей у модели M7. Интуитивно понятный интерфейс управления отметил 81% участников, а 87% – простоту запуска силовой установки.

В ходе презентации значительное внимание было уделено мерам безопасности автомобилей. Важным аспектом его назвали 87% опрошенных. Среди них 87% отметили хорошее оснащение Aito Seres высокотехнологичными системами, а 60% – меры по защите тяговой батареи автомобиля от возгорания. 69% респондентов высоко оценили результаты, которые обе модели показали в испытаниях по методике C-NCAP.

Для гостей, которые не смогли посетить мероприятия в рамках роуд-шоу, бренд Aito Seres предлагает пройти тест-драйв в любом из 55 салонов своих официальных дилеров. Автомобили имеются у дилеров в наличии. Проведена адаптация для российских условий, включая оснащение зимним пакетом и русификацию меню. Развита сеть официальных дилерских центров обеспечивает высокий уровень и полный спектр официального сервисного сопровождения, поддержание гарантии, а также наличие расходных материалов и запасных частей для обслуживания.

Aito Seres M5 и M7 оснащены последовательно-гибридными силовыми установками, что обеспечивает отличную динамику и значительный пробег (до 1 100–1 200 километров) без подзарядки и дозаправки. Подобная схема позволяет использовать все преимущества электромобиля, в первую очередь мощность и динамику, а также преодолеть основное опасение, связанное с электрическими транспортными средствами – ограниченный запас хода и недостаточную развитость зарядной инфраструктуры в России.