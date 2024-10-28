Дизайн и интерьер нового Chery Tiggo 4

В скором времени на рынке появится обновленный кроссовер Chery Tiggo 4, который предлагает сочетание стильного дизайна и современных технологий. В условиях динамичного городского ритма многие ищут автомобиль, который будет удовлетворять их потребностям, будь то поездки на работу или семейные дела. Новый Tiggo 4 был разработан с учетом этих требований, представляя собой городской кроссовер, который объединяет практичность и элегантность.



Chery Tiggo 4

Внешний дизайн

Внешний облик нового Tiggo 4 создан в соответствии с дизайнерскими традициями марки Chery. Решетка радиатора имеет ромбовидную форму, в которой применены элементы 3D-дизайна, имитирующие звездное небо. Линии кузова, следуя принципам золотого сечения, придают автомобилю утонченный вид, а динамичные боковые линии и строгие задние контуры подчеркивают его спортивный характер. Задняя часть кроссовера оформлена в стиле тигрового окраса, создавая впечатляющий визуальный эффект.

Интерьер и комфорт

Салон нового Tiggo 4 предлагает простор и комфорт, что делает его подходящим для различных поездок — от семейных путешествий до деловых встреч. Обновленные сиденья с интегрированными подголовниками имеют электрическую регулировку в шести направлениях и обеспечивают четырехстороннюю поясничную поддержку. Это способствует снижению утомляемости во время длительных поездок. В дополнение переднее пассажирское сиденье также оснащено электрической регулировкой.









Chery Tiggo 4

Зимний пакет включает подогрев как передних, так и задних сидений, что создает комфортные условия в холодное время года. Двухзонный автоматический климат-контроль позволяет водителю и пассажирам устанавливать оптимальную температуру, а задние вентиляционные отверстия обеспечивают равномерное распределение воздуха по салону.

Технические характеристики

Новый Chery Tiggo 4 оснащен бензиновым турбированным двигателем 1.5T и 6-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой передач DCT с двумя сцеплениями. Двигатель представляет собой рядный четырехцилиндровый агрегат с двумя распределительными валами, который имеет 16 клапанов и систему изменения фаз газораспределения (DVVT). Максимальная мощность двигателя достигает 147 л.с. (108 кВт) на 5500 об/мин, а максимальный крутящий момент в 210 Нм доступен в диапазоне 1750–4000 об/мин. Ускорение от 0 до 100 км/ч занимает около 10 секунд.

Безопасность и технологии

Новый кроссовер также ориентирован на безопасность и удобство вождения. Он оборудован интеллектуальными функциями, которые помогают водителю в управлении автомобилем и повышают общую безопасность на дороге. Голосовое управление позволяет управлять различными функциями автомобиля, что минимизирует отвлекающие факторы во время поездки.

Гарантия и поддержка

Для повышения уверенности владельцев новый Chery Tiggo 4 предлагает гарантию на 5 лет или 150 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее. Это подчеркивает высокое качество сборки и надежность автомобиля. В пресс-релизе компании говорится, что новый Tiggo 4 сочетает в себе современные технологии и комфорт, что делает его отличным выбором для городских жителей.