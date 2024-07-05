Мобильное приложение O&J достигло 100 000 пользователей и отмечено наградами

Компания O&J сообщает, что фирменное мобильное приложение достигло отметки в 100 000 пользователей. Приложение предоставляет клиентам брендов Omoda и Jaecoo более 40 функций. Увеличение числа пользователей не повлияло на стабильность работы приложения благодаря подготовленной инфраструктуре.

За два года приложения брендов Omoda и Jaecoo были объединены на единой платформе, внедрены телематические функции и продвинутая система опросов для получения обратной связи от клиентов. В начале года приложение O&J было признано лучшим в категории Авто/Мото на Workspace Digital Awards 2024, а качество сервисов Omoda и Jaecoo отмечено высоким индексом удовлетворенности клиентов (CSI).

Функции приложения включают удаленное управление автомобилем (доступно для клиентов Omoda), общение с владельцами и дилерами, публикацию видео и постов, запись на техническое обслуживание, помощь на дорогах и обращение к дилеру. Приложение также полезно потенциальным клиентам: через него можно записаться на тест-драйв и забронировать автомобиль в онлайн-шоуруме с дополнительной скидкой. В приложении есть реферальная программа и программа лояльности, начисляющая баллы, которые можно использовать в онлайн-магазине.

Средняя оценка NPS приложения — 8,2 из 9, а средняя оценка в сторах — 4,8 из 5.