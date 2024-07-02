Geely Emgrand: 3,86 миллиона проданных автомобилей

Geely Auto объявила о достижении значимого рубежа: продажи популярного седана Emgrand превысили 3,86 миллиона единиц по всему миру.

Событие совпало с 15-летним юбилеем модели подчеркивая возможности Geely в создании автомобилей, отвечающих современным требованиям рынка. Geely Emgrand сейчас доступен для покупки более чем в 20 странах.

С момента выхода первого седана модель претерпела многочисленные улучшения. В настоящее время доступны как полностью электрические, так и гибридные версии Emgrand, а также модели с силовыми установками на альтернативных видах топлива, таких как метанол. Все версии соответствуют строгим экологическим стандартам, предлагая широкий выбор для покупателей с разными предпочтениями и потребностями.

Каждое новое поколение Emgrand демонстрирует стремление Geely к инновациям, оказывающим влияние на всю автомобильную индустрию. Четвертое поколение Emgrand было разработано как глобальная модель, соответствующая современным тенденциям. Седан построен на собственной инновационной платформе компании BMA (B-Segment Module Architecture).

Emgrand лидирует по продажам в своем классе в Саудовской Аравии и стал одним из самых популярных седанов в Филиппинах, ОАЭ и Казахстане. В 2023 году Geely продала более 22 729 автомобилей Emgrand за пределами Китая, что на 182% больше, чем в 2022 году. В апреле 2024 года продажи составили 3 592 автомобиля, что значительно превышает показатели апреля 2023 года (1 124 единицы).

«Эти результаты подтверждают конкурентное преимущество продуктов Geely. Мы лидируем в дизайне, технологиях и развитии глобальной сети продаж. Преодоление рубежа в 3,86 миллиона проданных автомобилей — значимое событие. Мы уверены, что впереди нас ждут новые рекорды благодаря совместным усилиям с партнерами и клиентами!» – отметил Вице-президент Geely Auto и генеральный директор GAIC Майкл Сон

Продукты Geely Auto представлены в 75 странах, компания активно сотрудничает с местными дилерами и поставщиками, что гарантирует эффективную логистику и доступность высокотехнологичных автомобилей для широкой аудитории.