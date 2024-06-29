Интеллектуальное вождение в академии Seres

Автобренд Seres, эксклюзивным дистрибьютором которого в РФ выступает АО «МБ РУС» с расширенной дилерской сетью более чем в 50 предприятий, входящая в «Автодом» организовал Академию интеллектуального вождения Seres Aito в Москве.





Алина Сидорина Старший PR-менеджер бренда Seres

2024 Seres автодром ФСО Старая Купавна



Мария Жмак – Директор отдела маркетинга и коммуникаций АО “МБ РУС”

Роман Клопотов “Авто дела”



автодром ФСО Старая Купавна



Seres на автодроме ФСО Старая Купавна

Мероприятие состоялось на территории подмосковного автодрома ФСО, построенного по проекту Tilke GmbH, компании ставшей известной благодаря строительству автодорог для гонок Формулы-1 в Турции, Бахрейне, Малайзии и Китае и позволяющего смоделировать практически любую дорожно-транспортную ситуацию.

Методика Академии – эксклюзивная разработка «МБ РУС», созданная на базе 30-летнего опыта работы компании в России.

АО «МБ РУС» (ранее известное как AO «Мерседес-Бенц PУC»), основанное в 1994 году, является частью группы «АВТОДОМ». Компания специализируется на продаже, послепродажном обслуживании и гарантийной поддержке легковых и коммерческих автомобилей, а также на продаже оригинальных запчастей и аксессуаров.

Seres M5 на автодроме ФСО Старая Купавна

Seres M5 на автодроме ФСО Старая Купавна









Seres M5 на автодроме ФСО Старая Купавна









В ходе занятия мы оценили возможности автомобилей Seres Aito M5 и Seres Aito M7. Проверили в условиях полигона действия активных систем безопасности, которыми оснащаются представленные на российском рынке модели.

Seres — автопроизводитель, специализирующийся на транспортных средствах с новыми источниками энергии. Основанная в 1986 году, компания входит в топ-500 крупнейших предприятий Китая и имеет более 20 000 сотрудников.

История развития бренда Seres

Акции Seres торгуются на Шанхайской фондовой бирже. В 2021 году совместно с Huawei, ведущей мировой телекоммуникационной компанией, Seres запустила производство премиальных гибридных и электромобилей под брендом Aito. Бренд Seres выбран для продвижения на международных рынках.

Согласно рейтингу продаж премиальных брендов на китайском рынке (CPCA) с 1 января по 31 марта 2024 года,

Aito вошел в ТОП-5 премиальных брендов Китая и стал лидером среди новых брендов.

После успешного старта на внутреннем рынке компания стремится предложить непревзойденные впечатления от вождения и высокий уровень сервиса клиентам по всему миру. К концу 2024 года Seres планирует экспортировать более 50 000 автомобилей, выбирая целью позицию ведущего экспортного премиального бренда из Китая.





Алина Сидорина Старший PR-менеджер бренда Seres

В следующие три года компания намерена увеличить экспорт до 200 000 автомобилей с долгосрочной целью достичь 500 000 единиц экспорта к 2030 году. На российском рынке Seres стремится стать лидером в сегменте новых технологичных премиальных автомобилей.

Ключевое отличие автомобилей Seres – устройство силовой установки. В мире такая комбинация электродвигателя и ДВС известна как «Range extender» или «Удлинитель пробега». Транспортные средства с увеличенным запасом хода принято называть электромобилями с увеличенным запасом хода REEV.

Что такое HEV, PHEV, BEV, REEV, BEVx, EREV?

HEV – Hybrid electric vehicle

HEV — гибридный электромобиль. HEV, или Hybrid Electric Vehicle — это тип автомобиля, который включает электромотор и двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Он может двигаться на электрической тяге или с использованием обычного горючего. Электрический двигатель работает на низких скоростях и при торможении, а ДВС — на высоких скоростях и при необходимости увеличенной мощности.

PHEV – Plug-in hybrid electric vehicle

Подзаряжаемые (или подключаемые) гибриды (Plug-in hybrid, PHEV) — это гибридные автомобили, аккумуляторы которых можно заряжать от розетки. Они используют схему, аналогичную параллельным или последовательно-параллельным гибридам, но оснащены более емкими батареями. Эти батареи позволяют проехать несколько десятков километров на электрической тяге, без использования двигателя внутреннего сгорания (ДВС).

BEV – Battery electric vehicle

Пополнение энергии зависит от внешнего источника питания. Для привода транспортного средства используются электродвигатели. Преимущества: низкая стоимость использования, хороший комфорт. Недостатки: малый запас хода и необходима инфраструктура зарядных станций.

REEV – Range-extended electric vehicles

EREV – Extended-range electric vehicles, BEVx – Range-extended battery-electric vehicle

Энергию можно пополнять при помощи внешнего зарядного устройства или увеличителя запаса хода. Для передвижения используется электродвигатель, отсутствует трансмиссия, и управление осуществляется с помощью электричества. Среди преимуществ – экономичность эксплуатации и продолжительный срок службы аккумулятора. Недостатки включают потенциальное увеличение потребления энергии при интенсивном разгоне или больших нагрузках, а также затраты на обслуживание, которые могут быть сравнимы с расходами на топливо.

Последовательно-гибридная силовая установка «Range extender» (REEV), отличается тем, что в отличие от параллельной гибридной системы, двигатель внутреннего сгорания не прямо приводит в движение колеса автомобиля. Вместо этого он используется для зарядки батареи, которая затем питает электрический двигатель, обеспечивая увеличенный пробег за счет комбинированной энергетической системы.

Сергей Фомин – тренер по продукту АО «МБ РУС» Автодром ФСО Старая Купавна

– Это наш полностью электрический автомобиль, которому добавили двигатель, который работает как генератор. Если мы посмотрим в документацию, которую нам предоставляет производитель, они его не называют двигатель, они везде называют его увеличителем пробега. У нас нет никакой коробки передач. По факту бензиновый двигатель не приводит в движение автомобиль, он только заряжает батареи. – подчеркнул особенность моделей Seres М5 и М7 Сергей Фомин, тренер по продукту АО «МБ РУС».

Паспортный запас хода исключительно на электротяге 160 км. По факту, по результатам эксперимента Сергея Фомина, автомобиль у него прошел в режиме жесткой экономии 140 км показав еще запас хода в 55 км.

Но если ехать в крейсерском режиме с использованием ДВС, автономный пробег «на одном баке» увеличивается до 1100–1200 км, при полноценной динамике электромобиля.

– В машинах стоят разные электромоторы. То есть если на Seres M7 установлены два синхронных двигателя, то на Seres M5 сзади стоит синхронный двигатель, спереди асинхронный. – Сергей Фомин, тренер по продукту АО «МБ РУС».

К безусловным преимуществам электроавтомобиля отнесём и развесовку. Батарея находится под полом автомобиля снижая центр тяжести, что весьма позитивно сказывается на его управляемости.

В сочетании с максимальным «электрическим» крутящим моментом в 675 Н*м об/мин он получает зверскую динамику, что мы лично испытали на полигоне.

Seres M5 на автодроме ФСО Старая Купавна

Seres M5 на автодроме ФСО Старая Купавна

Seres M5 на автодроме ФСО Старая Купавна

Seres M5 на автодроме ФСО Старая Купавна



Seres M5 на автодроме ФСО Старая Купавна

2024 Seres автодром ФСО Старая Купавна











Seres Aito M5

Стоит отметить и ощутимую экономическую выгоду

Seres M5 имеет фактическую мощность в 487 л.с., но налоговая мощность составляет всего 156 л.с.

имеет фактическую мощность в 487 л.с., но налоговая мощность составляет всего 156 л.с. Seres M7: фактическая 439 л.с., а налоговая мощность: 188 л.с.

– Когда человек покупает последовательный гибрид, он получает мощность практически 500 сильного автомобиля, но налог он платит за максимальную 30 минутную мощность. – особо выделил Сергей Фролов.

«Максимальная 30-минутная мощность» при расчете налоговой мощности автомобиля обозначает максимальную мощность, которую автомобиль может развивать в течение 30 минут. Этот параметр может быть использован при расчете налогов и других сборов, связанных с использованием автомобиля.

В дополнении к динамическим характеристикам, интерьерный комфорт и работа электронных ассистентов позволила заслуженно сравнить, к примеру, Seres M5 с Porshe Macan.

Seres M7 на автодроме ФСО Старая Купавна





А вот M7, лично мне почему-то напомнил Infiniti QX80. Но точно не динамикой. Уверен, при более близком знакомстве с автомобилем я пересмотрю это первое впечатление.

Seres M7 на автодроме ФСО Старая Купавна

На полигон ФСО в Старой Купавне установлены в том числе спринклерные системы полива. Вода создаёт водяной слой, который в сочетании с покрытием определенных зон может имитировать скользкую поверхность, подобную гололёду. Для этого используются: очень точный, минимальный уклон трассы и высокоэффективные разбрызгиватели способные покрыть большие площади и создавать равномерный водяной слой.

Seres Aito M7

«Змейка» и «лосиный тест» при искусственном гололёде на последовательном гибриде, по сути электромобиле – неординарные ощущения.

Традиционно: жеребцом вырывается из-под седла и при этом хорошо управляется, но при условии плавного оперирования рулевым колесом. Рывок рулём отрывает колёса в снос. Не исключаю, что это могут быть особенности аквапланирования, как летнего «гололёда» – тут безусловно надо пробовать настоящей зимой. Да и всячески советую вам самостоятельный тест-драйв.

Третье контраварийное упражнение было совершенно уникальным в силу особенностей стенда. Перед гидроплёночной зоной участок дорожного полотна резко сдвигался под 90˚к траектории движения, отправляя автомобиль в занос. Причем направление заноса – влево или вправо водитель заранее не знал.

Входившие в программу упражнения позволяли приоткрыть характер каждого из гибридных кроссоверов.

Гибридные кроссоверы Seres Aito гарантируют высокий уровень безопасности для водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. Эти автомобили оснащены 38 передовыми интеллектуальными системами активной безопасности и помощи водителю. Системы, которые непосредственно влияют на управление автомобилем, соответствуют 2 уровню (Level 2) согласно существующей классификации уровней автопилотирования.

В набор систем безопасности и помощи водителю входят такие функции, как система предупреждения о возможном фронтальном столкновении и его предотвращении (FCW/AEB), система оповещения о перекрестном движении сзади (RCTA), система контроля слепых зон (BSD) и ассистент перестроения (LCA), система удержания в полосе движения (LKA), система предупреждения об опасности при открывании двери (DOW) и многие другие современные системы.

Высокий уровень безопасности кроссоверов Seres заложен на этапе их конструирования. 80,6% кузова модели Seres Aito M7 изготовлено из высокопрочных сталей и алюминия, при этом 24,4% элементов силовой структуры, защищающих пассажирский отсек, произведены методом горячей штамповки. Для модели Seres Aito M5 эти показатели составляют 61,5% и 19% соответственно.

Автомобили прошли более 100 краш-тестов по международным методикам оценки безопасности. Литий-никель-марганец-кобальт-оксидные (Li-NMC) аккумуляторные батареи CATL оснащены четырьмя уровнями защиты, разделенными на три категории. Батареи защищены конструктивно материалами авиационного класса, имеют огнезащитное покрытие диафрагм и изоляцию с использованием специального теплоизоляционного аэрогеля. Электроника непрерывно мониторит состояние батареи и при необходимости активирует экстремальное жидкостное охлаждение.

Для российского рынка обе модели проходят адаптацию: меню переведены на русский язык, кроссоверы оснащены зимним пакетом, который включает подогрев руля, сидений, зеркал, заднего стекла и форсунок стеклоомывателя. Для зарядки тяговой батареи используется разъем европейского стандарта.

Seres сочетает традиционную роскошь и современные интеллектуальные технологии. Бренд использует качественные и гипоаллергенные материалы, обеспечивает внимание к безопасности и комфорту. Автомобили Seres Aito оснащены современным техническим оборудованием и программным обеспечением, использующими передовые технологии производства.