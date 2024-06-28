Jetour объявил о запуске второго этапа проекта «Созвездие путешествий»

В 2023 году Jetour запустил проект «Созвездие путешествий» с целью познакомить участников с живописными местами России, ее культурным и историческим наследием, а также продемонстрировать возможности автомобилей Jetour. Проект является частью стратегии Jetour Travel+, направленной на развитие сегмента рынка для путешествий.

В прошлом году в рамках проекта представители СМИ и блогеры посетили Северный Кавказ, Карелию, Тульскую область и Переславль-Залесский. В 2024 году география проекта расширяется. Участники посетят Чечню в июне, Алтай в сентябре и Кольский полуостров в декабре.

Экспедиция стартовала 26 июня в Грозном. Участники на полноприводных внедорожниках Jetour T2, которые появились на российском рынке весной, за три дня преодолеют около 500 километров. Они посетят башенный поселок Меши и озеро Казеной-Ам.

Jetour совместно с журналом Russian Traveler также реализуют специальный проект, где читатели могут предложить свои идеи автопутешествий и готовые маршруты. Проект будет представлен на сайте журнала и станет специальной номинацией в рамках Russian Traveler Awards 2024. Идеи и отчеты о поездках принимаются до сентября 2024 года. Экспертное жюри выберет трех победителей, которые получат призы.

Jetour на российском рынке стремится сделать автотуризм комфортным и безопасным. Кроссоверы и внедорожники Jetour прошли испытания в различных климатических зонах России. Автомобили отличаются просторным салоном и вместительным багажником. Также была сформирована линейка аксессуаров Jetour для путешествий.