Chery и Делимобиль: новые возможности для пользователей каршеринга

Официальный дистрибьютор автомобилей марки Chery в России сообщил о расширении сотрудничества с ПАО «Каршеринг Руссия», крупнейшим оператором каршеринга в стране, известным под брендом Делимобиль (тикер: DELI).

В рамках данного партнерства Делимобиль получает статус официального сервисного партнера Chery, а также прямые поставки запчастей от производителя. В ближайшие месяцы автопарк Делимобиля пополнится 900 автомобилями Chery TIGGO 7 PRO MAX, что станет значительным дополнением к существующему автопарку.

Выбор Chery в качестве партнера обусловлен высокой популярностью и узнаваемостью бренда среди российских потребителей. Автомобили Chery отличаются комфортом, безопасностью, надежностью, управляемостью и экономичностью, что особенно важно для пользователей каршеринга, предпочитающих удобное передвижение по городу и между населенными пунктами.

Статус авторизованного сервисного партнера позволяет Делимобилю самостоятельно осуществлять гарантийное обслуживание и ремонт автомобилей своего парка согласно стандартам Chery. Прямые контракты на поставку запчастей помогут ускорить процесс обслуживания. Технические станции Делимобиля прошли необходимую сертификацию и оснащены современным диагностическим оборудованием, а несколько десятков сотрудников прошли дополнительное обучение.

Chery занимает место в топ-3 автомобильных брендов, представленных в парке Делимобиля. Расширение сотрудничества с крупнейшим оператором каршеринга в России позволит Chery увеличить лояльную аудиторию и предоставить пользователям качественный и безопасный водительский опыт. Новые 900 городских кроссоверов Chery TIGGO 7 PRO MAX будут оснащены мощным двигателем, эргономичными сиденьями с подогревом всех сидений и лобового стекла, а также голосовым управлением.

Это партнерство направлено на укрепление позиций Chery на российском рынке и предоставление пользователям Делимобиля еще большего выбора автомобилей для комфортного и безопасного передвижения.