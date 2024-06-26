Chery анонсирует обновленный кроссовер Tiggo 7 PRO MAX

Chery анонсирует обновленный кроссовер Tiggo 7 PRO MAX
26 июня 17:11 2024

Официальный дистрибьютор марки Chery в России сообщает о выпуске нового кроссовера – Tiggo 7 PRO MAX. Презентация обновленного Tiggo 7 PRO MAX состоится в ближайшее время. В России модель «TIGGO 7 PRO» является одной из самых популярных среди китайских автомобилей в сегменте SUV. С момента выхода на российский рынок было продано более 112 000 экземпляров.

Компания Chery стремится улучшить качество жизни потребителей, поэтому обновленный Tiggo 7 PRO MAX продолжает придерживаться принципов бренда, таких как технологичность, надёжность, комфорт и безопасность.

Внешний вид обновленного кроссовера Tiggo 7 PRO MAX был изменен в соответствии с современными тенденциями дизайна. Решетка радиатора выполнена в концепции бренда «Жизнь в движении», а передний бампер имеет динамичные линии. Название марки на заднем бампере интегрировано в линию задних фонарей. Также обновлены диски и декор заднего бокового стекла.

Интерьер получил темно-коричневую отделку из эко-кожи с серыми матовыми вставками. Мультимедийная система и панель приборов объединены в единый изогнутый экран размером 2×12.3 дюйма. Пересмотрена компоновка боковой консоли для большей функциональности. Рычаг коробки передач выполнен из прозрачного пластика и позволяет менять направление движения автомобиля усилием двух пальцев.

  • Chery tiggo 7 Pro max
  • Chery tiggo 7 Pro max
  • Chery tiggo 7 Pro max
  • Chery tiggo 7 Pro max
  • Chery tiggo 7 Pro max
  • Chery tiggo 7 Pro max
  • Chery tiggo 7 Pro max
  • Chery tiggo 7 Pro max
Chery Tiggo 7 PRO MAX

Основные характеристики кроссовера Tiggo 7 PRO MAX в версии Ultra AWD включают:

  • 19-дюймовые алюминиевые литые диски;
  • Светодиодные фары, передние дневные ходовые огни и задние фонари;
  • Панорамную крышу с люком и шторкой;
  • Передние акустические стекла;
  • Цифровую панель управления с экраном 2×12.3 дюйма;
  • Систему кругового обзора 360°;
  • Датчики дождя и света;
  • Дистанционный запуск двигателя и прогрев салона;
  • Аудиосистему с 8 динамиками;
  • Навигацию и голосовое управление;
  • Беспроводную зарядку для смартфона и три USB-разъема;
  • 6 подушек безопасности;
  • Темно-коричневый салон;
  • Полный «зимний» пакет;
  • Вентиляцию передних сидений;
  • Полный привод;
  • Пакет ADAS, включающий системы:
  • Адаптивный круиз-контроль (ACC);
  • Предупреждение о фронтальном столкновении (FCW);
  • Автономное экстренное торможение (AEB);
  • Контроль слепых зон (BSD);
  • Помощь при перестроении (LCA);
  • Предупреждение о покидании полосы (LDW);
  • Ассистент удержания в полосе (LKA);
  • Помощь в пробках (TJA/ICA);
  • Ассистент при открывании дверей (DOW);
  • Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA);
  • Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC);
  • Предупреждение о наезде сзади (RCW).

Кроссовер будет доступен в шести комплектациях: Active, Active AWD, Prime, Prime AWD, Ultra и Ultra AWD. Цветовая гамма включает шесть цветов: черный, серебристый, синий, белый, серый и красный. Возможна покупка автомобиля в двухцветном окрасе с черной крышей и зеркалами за дополнительную плату.
  Article "tagged" as:
CheryTiggo 7 PRO MAX
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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