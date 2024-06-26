Chery анонсирует обновленный кроссовер Tiggo 7 PRO MAX

Официальный дистрибьютор марки Chery в России сообщает о выпуске нового кроссовера - Tiggo 7 PRO MAX. Презентация обновленного Tiggo 7 PRO MAX состоится в ближайшее время. В России модель «TIGGO 7 PRO» является одной из самых популярных среди китайских автомобилей в сегменте SUV. С момента выхода на российский рынок было продано более 112 000 экземпляров. Компания Chery стремится улучшить качество жизни потребителей, поэтому обновленный Tiggo 7 PRO MAX продолжает придерживаться принципов бренда, таких как технологичность, надёжность, комфорт и безопасность. Внешний вид обновленного кроссовера Tiggo 7 PRO MAX был изменен в соответствии с современными тенденциями дизайна. Решетка радиатора выполнена в концепции бренда «Жизнь в движении», а передний бампер имеет динамичные линии. Название марки на заднем бампере интегрировано в линию задних фонарей. Также обновлены диски и декор заднего бокового стекла. Интерьер получил темно-коричневую отделку из эко-кожи с серыми матовыми вставками. Мультимедийная система и панель приборов объединены в единый изогнутый экран размером 2x12.3 дюйма. Пересмотрена компоновка боковой консоли для большей функциональности. Рычаг коробки передач выполнен из прозрачного пластика и позволяет менять направление движения автомобиля усилием двух пальцев. Chery Tiggo 7 PRO MAX Основные характеристики кроссовера Tiggo 7 PRO MAX в версии Ultra AWD включают: 19-дюймовые алюминиевые литые диски;Светодиодные фары, передние дневные ходовые огни и задние фонари;Панорамную крышу с люком и шторкой;Передние акустические стекла;Цифровую панель управления с экраном 2x12.3 дюйма;Систему кругового обзора 360°;Датчики дождя и света;Дистанционный запуск двигателя и прогрев салона;Аудиосистему с 8 динамиками;Навигацию и голосовое управление;Беспроводную зарядку для смартфона и три USB-разъема;6 подушек безопасности;Темно-коричневый салон;Полный «зимний» пакет;Вентиляцию передних сидений;Полный привод;Пакет ADAS, включающий системы:Адаптивный круиз-контроль (ACC);Предупреждение о фронтальном столкновении (FCW);Автономное экстренное торможение (AEB);Контроль слепых зон (BSD);Помощь при перестроении (LCA);Предупреждение о покидании полосы (LDW);Ассистент удержания в полосе (LKA);Помощь в пробках (TJA/ICA);Ассистент при открывании дверей (DOW);Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA);Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC);Предупреждение о наезде сзади (RCW). Кроссовер будет доступен в шести комплектациях: Active, Active AWD, Prime, Prime AWD, Ultra и Ultra AWD. Цветовая гамма включает шесть цветов: черный, серебристый, синий, белый, серый и красный. Возможна покупка автомобиля в двухцветном окрасе с черной крышей и зеркалами за дополнительную плату.