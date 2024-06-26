Chery анонсирует обновленный кроссовер Tiggo 7 PRO MAX

Официальный дистрибьютор марки Chery в России сообщает о выпуске нового кроссовера – Tiggo 7 PRO MAX. Презентация обновленного Tiggo 7 PRO MAX состоится в ближайшее время. В России модель «TIGGO 7 PRO» является одной из самых популярных среди китайских автомобилей в сегменте SUV. С момента выхода на российский рынок было продано более 112 000 экземпляров.

Компания Chery стремится улучшить качество жизни потребителей, поэтому обновленный Tiggo 7 PRO MAX продолжает придерживаться принципов бренда, таких как технологичность, надёжность, комфорт и безопасность.

Внешний вид обновленного кроссовера Tiggo 7 PRO MAX был изменен в соответствии с современными тенденциями дизайна. Решетка радиатора выполнена в концепции бренда «Жизнь в движении», а передний бампер имеет динамичные линии. Название марки на заднем бампере интегрировано в линию задних фонарей. Также обновлены диски и декор заднего бокового стекла.

Интерьер получил темно-коричневую отделку из эко-кожи с серыми матовыми вставками. Мультимедийная система и панель приборов объединены в единый изогнутый экран размером 2×12.3 дюйма. Пересмотрена компоновка боковой консоли для большей функциональности. Рычаг коробки передач выполнен из прозрачного пластика и позволяет менять направление движения автомобиля усилием двух пальцев.















Chery Tiggo 7 PRO MAX

Основные характеристики кроссовера Tiggo 7 PRO MAX в версии Ultra AWD включают:

19-дюймовые алюминиевые литые диски;

Светодиодные фары, передние дневные ходовые огни и задние фонари;

Панорамную крышу с люком и шторкой;

Передние акустические стекла;

Цифровую панель управления с экраном 2×12.3 дюйма;

Систему кругового обзора 360°;

Датчики дождя и света;

Дистанционный запуск двигателя и прогрев салона;

Аудиосистему с 8 динамиками;

Навигацию и голосовое управление;

Беспроводную зарядку для смартфона и три USB-разъема;

6 подушек безопасности;

Темно-коричневый салон;

Полный «зимний» пакет;

Вентиляцию передних сидений;

Полный привод;

Пакет ADAS, включающий системы:

Адаптивный круиз-контроль (ACC);

Предупреждение о фронтальном столкновении (FCW);

Автономное экстренное торможение (AEB);

Контроль слепых зон (BSD);

Помощь при перестроении (LCA);

Предупреждение о покидании полосы (LDW);

Ассистент удержания в полосе (LKA);

Помощь в пробках (TJA/ICA);

Ассистент при открывании дверей (DOW);

Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA);

Автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC);

Предупреждение о наезде сзади (RCW).

Кроссовер будет доступен в шести комплектациях: Active, Active AWD, Prime, Prime AWD, Ultra и Ultra AWD. Цветовая гамма включает шесть цветов: черный, серебристый, синий, белый, серый и красный. Возможна покупка автомобиля в двухцветном окрасе с черной крышей и зеркалами за дополнительную плату.