Обновленный Tiggo 7 PRO MAX появится в России к концу лета

Официальный дистрибьютор марки Chery в России анонсировал запуск обновленной версии кроссовера Tiggo 7 PRO MAX. Выпуск модели планируется до конца лета, и она будет доступна как с передним, так и с полным приводом в шести различных комплектациях: Active, Active AWD, Prime, Prime AWD, Ultra и Ultra AWD.

Основные изменения касаются дизайна экстерьера и интерьера. Обновленный Tiggo 7 PRO MAX оснащается бензиновым турбированным двигателем объемом 1.6 литра и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT. Двигатель, четырехцилиндровый с двумя распределительными валами и системой прямого впрыска, развивает мощность в 150 л.с. (110 кВт) при 5500 об/мин и крутящий момент 275 Нм в диапазоне 2000-3800 об/мин. Разгон до 100 км/ч занимает 9.8 секунд для полноприводной версии и 9.7 секунд для переднеприводной.

Автопроизводитель утверждает, что автомобиль соответствует требованиям VI экологического класса и допускает использование бензина АИ-92. Средний расход топлива составляет 7.7 литров на 100 км для переднеприводной версии и 7.9 литров для полноприводной. В городских условиях расход топлива составляет 10.2 литра на 100 км (9.7 литра для AWD), а на загородных трассах — 6.2 литра (7.0 литра для AWD).

Детали по стоимости, комплектации и дата начала продаж будут объявлены дистрибьютором позднее. На сегодняшний день более 112 000 покупателей выбрали эту модель в свою семью.