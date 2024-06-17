В России начались продажи нового кроссовера Geely Atlas AWD

К официальным дилерам Geely по всей России поступили кроссоверы нового поколения Geely Atlas с полным приводом. Новинка доступна в трех вариантах исполнения: Luxury, Flagship и Flagship Sport, и обладает рядом современных технологий и систем безопасности.

Технические особенности и системы безопасности

Вне зависимости от комплектации новый Geely Atlas оснащен множеством современных систем безопасности и электронных помощников для водителя. Среди них адаптивный круиз-контроль и система интеллектуального вождения G-Pilot. Одним из ключевых нововведений стала интеллектуальная система полного привода шестого поколения, которая отличается быстрым откликом и высокой точностью распределения крутящего момента. Система способна автоматически распределять крутящий момент между осями в пропорции до 50:50, что значительно улучшает управляемость автомобиля в различных условиях.

Geely Atlas AWD

Режимы движения и двигатели

Geely Atlas предоставляет водителю выбор из шести режимов движения: Comfort (Комфортный), Eco (Экономичный), Sport (Спортивный), Intelligent (Интеллектуальный), Offroad (Внедорожный) и Snow (Снег). Два последних режима были специально разработаны для улучшения проходимости по умеренному бездорожью и уверенного движения по заснеженным дорогам соответственно.

Кроссовер оснащен высокоэффективным 4-цилиндровым бензиновым турбированным двигателем объемом 2,0 литра мощностью 200 л.с. В полноприводных версиях этот двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач с гидротрансформатором. Эта комбинация обеспечивает быстрое и плавное переключение передач, занимая всего 0,9 секунды, и при этом поддерживает низкий расход топлива.

Geely Atlas AWD

Цены и специальные предложения

Рекомендованная цена нового полноприводного Geely Atlas начинается от 3 399 990 рублей. Однако, при покупке в кредит и по программе Trade-In, минимальная стоимость автомобиля может составить 3 049 990 рублей.