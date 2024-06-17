Музей Транспорта Москвы сохранит уникальные документы по истории столичного транспорта

Музей Транспорта Москвы приступил к сохранению, описанию и оцифровке уникального архива научно-технической документации завода СВАРЗ. Этот архив включает более 8 тысяч документов, содержащих информацию о серийных и экспериментальных трамваях, автобусах, троллейбусах, машинах городских служб и элементах транспортной инфраструктуры, которые эксплуатировались в Москве в XX веке.

По словам заместителя Мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, данная инициатива позволит глубже изучить историю столичного транспорта. Он отметил, что архивно-библиотечный центр в здании постоянной экспозиции музея станет одной из самых посещаемых в столице.

Архив СВАРЗ

Директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко сообщила, что уже сегодня документы из архива завода СВАРЗ используются при реставрации транспортных средств и инфраструктуры для постоянной экспозиции музея. После завершения реставрации и передачи архива он впервые станет доступен отечественным исследователям для научных, просветительских и экспозиционных целей. Это событие открывает новые возможности для изучения истории и технических особенностей транспорта, который долгое время перевозил москвичей.

В читальном зале архивно-библиотечного центра каждый желающий сможет ознакомиться с научно-технической документацией, справочной литературой и периодическими изданиями о транспорте, многие из которых станут доступны широкой публике впервые. Это многообразие материалов позволит исследовать транспорт с разных точек зрения и популяризировать техническую культуру, способствуя формированию полной и достоверной картины прошлого, настоящего и будущего.

В архивном собрании музея будут представлены уникальные подлинные документальные материалы, включая научно-техническую документацию на транспортные средства за последние сто лет в истории московского транспорта. Читателям также будет доступна коллекция фотографий, негативов и цифровых материалов. Сейчас сотрудники научно-исследовательской службы музея занимаются комплектованием и научным описанием архивов таких транспортных предприятий, как СВАРЗ, АО «Московский механический завод «Красный путь», 1-й Автокомбинат им. Краузе и других организаций.











Архив СВАРЗ

Библиотечное собрание музея будет включать тысячи изданий, выпущенных за последние 167 лет, среди которых научные, технические, справочные и научно-популярные издания на более чем 20 языках мира. Эти издания систематизируют по более чем 30 тематическим рубрикам, что значительно упростит поиск необходимой литературы. Кроме того, в читальный зал можно будет заказать книги по теме транспорта из государственных музеев и библиотек, что расширит спектр доступных для изучения тем и откроет новые возможности для исследований.

Важную роль в формировании архивного и библиотечного собрания сыграли историки транспорта и частные коллекционеры, предоставившие редкие библиофильские издания из своих коллекций для создания цифровых копий.