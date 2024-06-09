Музей Транспорта Москвы восстановил автобус ЛАЗ-697М «Турист» ЛАЗ-697М «Турист» после реставрации

В Музее Транспорта Москвы восстановили уникальный экспонат — автобус ЛАЗ-697М «Турист». Этот автобус выпускали с 1970 по 1975 годы для междугородних и туристических рейсов, всего было произведено 7 146 экземпляров. В России на сегодняшний день остался только один отреставрированный образец этой модели.

«Музей Транспорта Москвы продолжает масштабную программу реставрации исторической техники. В этом году специалисты планируют восстановить три автобуса, которые раньше курсировали по дорогам столицы. Междугородний ЛАЗ-697М «Турист» — единственный в России полностью восстановленный автобус этой модели. Его можно будет увидеть на экскурсиях по фондам музея, а также на фестивалях и выставках техники», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Основные восстановительные работы на автобусе ЛАЗ-697М «Турист» уже завершены. Реставрация длилась более года. Когда автобус попал к нам, он был в ужасном состоянии: ржавый кузов, деформированный каркас. Нам пришлось разобрать его на части, воссоздать утраченные детали и собрать заново. Специалисты провели капитальный ремонт двигателя и полностью восстановили кузов и салон. Мы перебрали более тысячи образцов современных материалов, чтобы восстановить первоначальный вид сидений. Впереди работа по восстановлению утраченных оригинальных элементов», — добавила директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.







ЛАЗ-697М «Турист» до реставрации

Музей Транспорта Москвы также планирует завершить работу над багажными отсеками, обшив их в соответствии с заводскими стандартами, и установить световую дорожку в проходе между сиденьями.

ЛАЗ-697М «Турист» можно будет увидеть на экскурсиях в музее «Фондохранилище», проводимых каждое воскресенье в теплое время года, а также на фестивалях и парадах техники.

ЛАЗ-697М «Турист» был комфортабельным автобусом с регулируемыми спинками сидений, большими окнами и вентиляцией. В салоне размещалось 33 пассажирских сиденья и одно — для экскурсовода. Музейный экземпляр, выпущенный в 1973 году, поступил в шестой автобусный парк Москвы.



























ЛАЗ-697М «Турист» после реставрации

ЛАЗ-697М «Турист» заменил в 1970 году предыдущую модель ЛАЗ-697Е. Новый автобус отличался несколько иной верхней частью кузова с увеличенными боковыми окнами и отсутствием заднего воздухозаборника, замененного боковыми дефлекторами. Первый демонстрационный экземпляр ЛАЗ-697М был представлен на выставке в Москве в 1969 году и имел небольшие отличия в передней части и аварийных выходах. Этот автобус затем неоднократно демонстрировался на различных выставках вплоть до окончания производства модели в 1975 году.

Серийные автобусы ЛАЗ-697М можно было узнать по большой букве «Л» на передке. В конце выпуска производилась переходная модель с передней частью от ЛАЗ-697М и задней частью от ЛАЗ-697Н.

Автобус ЛАЗ-697М, выпущенный в 1973 году, сначала поступил в седьмую колонну 6 автобусного парка Москвы, а в начале 1980-х годов был передан на завод АРЕМКУЗ в качестве служебного. Он использовался до начала 2000-х годов и в августе 2003 года был передан в музей.