Kaiyi Россия и СберСтрахование разработают совместные страховые программы

Kaiyi Россия и СберСтрахование разработают совместные страховые программы
09 июня 06:11 2024

СберСтрахование и Kaiyi, заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Компании утвердили свои намерения о совместной работе в рамках Петербургского международного экономического форума.

На церемонии подписания на стенде СберСтрахования присутствовали генеральный директор страховой компании Михаил Волков и генеральный директор Kaiyi Россия Тимофей Шаров.

Компании договорились о совместной разработке эксклюзивных программ страхования каско для автомобилей Kaiyi, а также программ по имущественному и личному страхованию для сотрудников и клиентов бренда. Они также планируют совместные маркетинговые проекты для продвижения своих продуктов и услуг.

Информационное сотрудничество стало ещё одним важным аспектом соглашения. Стороны будут обмениваться опытом и экспертизой, накопленными за годы работы на автомобильном и страховом рынках. В частности, СберСтрахование будет консультировать Kaiyi и партнёров бренда по вопросам страхования.

«Структура российского автомобильного рынка активно меняется, за последние 2 года существенную его долю заняли марки из Китая, и сегодня они лидируют по количеству продаж. Защита авто важный вопрос для водителей, и мы стремимся к тому, чтобы машины были застрахованы у всех, наряду с жильём и другим имуществом. Сотрудничество с новыми брендами открывает возможности для ещё более детального изучения рынка и, как следствие, разработки актуальных продуктов, которые в полной мере удовлетворят интересы водителей в части страховой защиты».

Михаил Волков, генеральный директор СберСтрахования

«Мы с большим энтузиазмом начинаем стратегическое сотрудничество со СберСтрахованием. Бренд Kaiyi всегда стремится предлагать качественные и стильные автомобили, максимально привлекательные условия их приобретения, а также обслуживание, превосходящее ожидания наших клиентов. Новое партнёрство открывает прекрасные возможности для наших клиентов, которым станут доступны эксклюзивные программы страхования. Вместе со СберСтрахованием мы будем разрабатывать и внедрять инновационные страховые продукты, что позволит предложить нашим покупателям и владельцам Kaiyi самые передовые и надежные решения. Мы уверены, что это партнёрство станет значимым шагом к взаимному успеху и долгосрочному развитию».

Тимофей Шаров, генеральный директор Kaiyi Россия
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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