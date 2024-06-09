Kaiyi Россия и СберСтрахование разработают совместные страховые программы

СберСтрахование и Kaiyi, заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Компании утвердили свои намерения о совместной работе в рамках Петербургского международного экономического форума.

На церемонии подписания на стенде СберСтрахования присутствовали генеральный директор страховой компании Михаил Волков и генеральный директор Kaiyi Россия Тимофей Шаров.

Компании договорились о совместной разработке эксклюзивных программ страхования каско для автомобилей Kaiyi, а также программ по имущественному и личному страхованию для сотрудников и клиентов бренда. Они также планируют совместные маркетинговые проекты для продвижения своих продуктов и услуг.

Информационное сотрудничество стало ещё одним важным аспектом соглашения. Стороны будут обмениваться опытом и экспертизой, накопленными за годы работы на автомобильном и страховом рынках. В частности, СберСтрахование будет консультировать Kaiyi и партнёров бренда по вопросам страхования.

«Структура российского автомобильного рынка активно меняется, за последние 2 года существенную его долю заняли марки из Китая, и сегодня они лидируют по количеству продаж. Защита авто важный вопрос для водителей, и мы стремимся к тому, чтобы машины были застрахованы у всех, наряду с жильём и другим имуществом. Сотрудничество с новыми брендами открывает возможности для ещё более детального изучения рынка и, как следствие, разработки актуальных продуктов, которые в полной мере удовлетворят интересы водителей в части страховой защиты». Михаил Волков, генеральный директор СберСтрахования