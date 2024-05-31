Операторы кикшеринга увеличили размер штрафов

Компании Whoosh, МТС Юрент и Яндекс повысили штрафы за нарушение правил сервиса и ПДД при управлении электросамокатами. Эти штрафы касаются несоблюдения перехода, передачи самоката детям, вождения в нетрезвом состоянии и действий, приведших к ДТП.

По данным сервисов, менее 1% поездок сопровождается нарушениями. Увеличение штрафов нацелено на этих нарушителей.

«В прошлом сезоне услугами проката электросамокатов в России воспользовались 36,5 млн человек. По статистике операторов, менее 1% пользователей систематически нарушают ПДД и правила сервисов. Однако именно они негативно влияют на отношение к средствам индивидуальной мобильности и на дорожную ситуацию. Увеличение штрафов — это мера для повышения культуры вождения и ответственности, что сделает электросамокаты безопаснее для всех. Ответственные пользователи изменений не заметят», – комментирует директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Штрафы от операторов варьируются от 0,5 до 150 тысяч рублей:

Передача самоката ребенку (доступ 18+) — 10 000 руб.

Поездка с пассажиром — 5000 руб.

Несоблюдение перехода — 1000 руб.

Некорректная парковка — 500 руб.

Вождение в нетрезвом состоянии или причинение вреда в ДТП — 100 или 150 тыс. руб. в зависимости от оператора.

Дополнительно возможна блокировка аккаунта. Деньги от штрафов будут направлены на образовательные проекты, улучшение парковочной и дорожной инфраструктуры для СИМ.

Ксения Эрдман подчеркивает, что внутренние штрафы операторов дополняют, а не заменяют государственные штрафы по КоАП. Следующим шагом может стать создание реестра недобросовестных пользователей, что предотвратит их переход от одного оператора к другому.

Сообщить о нарушениях можно в чат-боте Ассоциации в Telegram @Samokat_ru_bot.

В КоАП РФ штраф за нарушение ПДД для СИМ сейчас составляет от 800 до 1,5 тысяч рублей. В Госдуме рассматривается законопроект, который увеличит ответственность нарушителей ПДД на СИМ, вводя штрафы за вождение в состоянии опьянения, превышение скорости, нарушение правил перевозки и другие нарушения. Размер штрафов варьируется от 500 до 30 тысяч рублей в зависимости от серьезности правонарушения.