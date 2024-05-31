Chery Arrizo 8 доступен в комплектации Comfort

Chery начала продажи седана Arrizo 8 в России в новой комплектации. К существующим Prestige и Ultimate (SE) добавилась версия Comfort. Стоимость автомобиля D-класса с учетом маркетинговых программ начинается от 2 600 000 рублей у официальных дилеров.

Седан Arrizo 8 в комплектации Comfort отличается современным дизайном и технологичным интерьером. Он оснащен 17-дюймовыми двухцветными алюминиевыми дисками, полностью светодиодной оптикой, передними противотуманными фарами, боковыми зеркалами с электрорегулировкой, обогревом и повторителями поворотов, задними парковочными датчиками и камерой заднего вида, антиблокировочной тормозной системой (ABS), системой стабилизации курсовой устойчивости (ESC), четырьмя подушками безопасности, датчиками света и дождя, функцией Follow me home, акустическими передними стеклами, бесключевым доступом и запуском двигателя кнопкой, дистанционным управлением открытием багажника и системой дистанционного запуска двигателя и прогрева салона.

В дополнение к этому автомобиль оснащен полным зимним пакетом, двухзонным климат-контролем, ионизатором воздуха, двумя 12,3-дюймовыми экранами, шестью динамиками, голосовым управлением, навигацией и многим другим.

Chery Arrizo 8

Силовой агрегат Arrizo 8 в комплектации Comfort представляет собой бензиновый турбированный двигатель 1.6TGDI мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 275 Нм, доступным в диапазоне 2000–3800 об/мин. Он сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT. Седан разгоняется до 100 км/ч за 9.8 секунды, максимальная скорость составляет 205 км/ч. Автомобиль адаптирован для использования топлива АИ92 и расходует 6.1 литра на 100 км на трассе, 7.5 литра в смешанном режиме и 9.9 литра в городе.

В комплектациях Prestige и Ultimate (SE) седан Arrizo 8 оснащен двигателем мощностью 186 л.с., который обеспечивает крутящий момент 275 Нм в диапазоне 2000-4000 об/мин. Разгон до 100 км/ч занимает 8.9 секунды, а максимальная скорость также составляет 205 км/ч. Расход топлива в смешанном режиме не превышает 6.2 литра на 100 км, в городском — 8.5 литров, а на трассе — 5 литров.

Chery Arrizo 8

Комплектация Prestige отличается от новой комплектации Comfort более богатым оснащением. В нее входят 18-дюймовые двухцветные алюминиевые литые диски, атмосферная подсветка интерьера, система кругового обзора, передние и задние датчики парковки, система мониторинга слепых зон (BSD), предупреждение о покидании полосы (LDW), ассистент удержания в полосе (LKA), система помощи при движении в пробках (TJA/ICA), адаптивный круиз-контроль (ACC), система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW), система автономного экстренного торможения (AEB), предупреждение о наезде сзади (RCW), предупреждение о заднем столкновении (RTA), система предотвращения заднего перекрестного столкновения (RCTB), система автоматического переключения ближнего/дальнего света (IHC), шесть подушек безопасности, функция авто-отпотевания переднего стекла, беспроводная зарядка для смартфона, восемь музыкальных динамиков, регистратор и многое другое.

Chery Arrizo 8 в комплектации Ultimate отличается многофункциональным интерьером и высочайшим уровнем безопасности. В дополнение к оборудованию, перечисленному для комплектации Prestige, эта версия включает панорамную крышу с люком, 12 музыкальных динамиков, десять подушек безопасности, водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора, пассажирские сиденья второго ряда с авиационными подголовниками и встроенный ароматизатор воздуха.

Седан в исполнении Ultimate SE выделяется агрессивной элегантностью в стиле “фьюжн” благодаря ультрамодным декоративным элементам. Эта версия представлена в глубоком изумрудном цвете с бронзовыми акцентами в экстерьере и черной крышей. Салон выполнен из высококачественной кожи цвета слоновой кости с темно-сапфировыми вставками. Технологическое оснащение соответствует комплектации Ultimate.