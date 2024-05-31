Автомобили Changan победили в трех номинациях Гран-при «За рулем»

Модели Changan Uni-V, Changan Hunter Plus и Changan Uni-T заняли первые места в трех категориях автомобильной премии Гран-при «За рулем» – 2024. Бренд Changan получил наибольшее количество номинаций на этой премии.

Автомобили Changan Uni-V, Changan Hunter Plus и Changan Uni-T набрали максимальное количество баллов по результатам голосования читателей журнала «За рулем» в категориях «Компактный класс», «Пикапы» и «Компактные кроссоверы». Критерии оценки включали инженерные особенности, дизайн и удобство эксплуатации.

Changan Uni-V

Спортивный лифтбэк Changan Uni-V завоевал первенство в категории «Компактный класс» благодаря гармоничному сочетанию дизайна и технологий. С активным выдвижным спойлером, скрытыми в кузове ручками и турбированным двигателем 1.5TGDI мощностью 181 л.с., Uni-V предлагает впечатляющую динамику и полный комфорт благодаря продуманной эргономике салона, цифровой приборной панели и широкому набору «умных» ассистентов.

Changan HUNTER PLUS

Changan Hunter Plus стал фаворитом в категории «Пикапы», выделяясь высокопроизводительным двигателем мощностью 226 л.с., работающим в паре с 8-ступенчатым «автоматом» ZF, а также самым высоким дорожным просветом среди конкурентов – 225 мм. Он также привлекает стильным дизайном и высоким уровнем комфорта, оправдывающим термин «Пикап бизнес-класса».

Changan UNI-T

Кросс-купе Changan Uni-T набрало наибольшее количество баллов в категории «Компактные кроссоверы», благодаря своему технологическому уровню и богатой оснащенности, но особенно за счет гармоничного дизайна, созданного в дизайн-бюро Changan Automobile в итальянском Турине.

Все автомобили Changan объединяют технологичность, надежность и приверженность качеству. За последние пять лет компания получила более 20 престижных наград в различных сферах — от качества и дизайна до технологий и безопасности.

«Мы рады, что автомобили Changan получили наибольшее количество призовых мест в автомобильной премии Гран-при „За рулем“ 2024. Это подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. Высокая оценка наших моделей автолюбителями мотивирует нас к дальнейшему совершенствованию наших продуктов и услуг», — отметил Сунь Цзэцзюнь, генеральный директор департамента внешних рынков Changan Automobile и генеральный директор Changan Motors Rus.

Всего на конкурс было заявлено 58 автомобилей, представленных на российском рынке с 1 января по 1 ноября 2023 года. Жюри премии обработало 90 294 анкеты от читателей.