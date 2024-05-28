Chery Tiggo 8 PRO MAX получил пятизвездочный рейтинг безопасности ANCAP



Семейный кроссовер Chery Tiggo 8 PRO MAX получил высшую награду — пятизвездочный рейтинг безопасности по результатам тестирования ANCAP (Австралия). Эти испытания основывались на тестах партнерской модели Tiggo 7 PRO, которая также получила максимальные 5 звезд. Оценка обоих моделей проводилась по новейшей и более строгой программе 2023–2025 годов. Специалисты ANCAP дополнительно протестировали защиту уязвимых участников дорожного движения, таких как пешеходы, мотоциклисты и велосипедисты.

Высокий уровень безопасности для взрослых и детей-пассажиров обеспечивается благодаря прочной платформе T1X, кузову из термоформированной стали Benteler, подушкам безопасности и системе ADAS второго уровня. Tiggo 8 PRO MAX оснащен системами автономного экстренного торможения (AEB), поддержания полосы движения (LSS), предотвращения выезда из полосы (LKA), удержания в полосе (ELK) и мониторинга слепых зон (BSM). Испытания системы AEB (Car-to-Car) показали высокую эффективность: во всех случаях удалось избежать или смягчить столкновение.

Тестирование системы удержания автомобиля в полосе движения было направлено на оценку её эффективности в снижении риска аварий при выезде за пределы дорожного полотна или столкновении с другими участниками движения. В этом сегменте безопасности Tiggo 8 PRO MAX получил оценку 86%. Кроссовер продемонстрировал хорошие результаты в удержании в полосе, экстренном торможении в пробках и на перекрестках.

Испытания Chery Tiggo 8 PRO MAX на австралийском рынке показали хорошие результаты в четырех ключевых областях оценки безопасности ANCAP:

Защита взрослых пассажиров: 88%;

Защита детей-пассажиров: 87%;

Защита уязвимых участников дорожного движения: 79%;

Система обеспечения безопасности: 86%.

Пятизвездочная сертификация ANCAP подчеркивает комплексную конструкцию безопасности семейного кроссовера Chery Tiggo 8 PRO MAX и демонстрирует приверженность Chery максимальной безопасности автомобилистов. При создании этого кроссовера компания Chery с самого начала уделяла приоритетное внимание безопасности, интегрируя множество передовых технологий.