JAC Motors: 60 лет инноваций

В мае 2024 года JAC Motors празднует свой 60-летний юбилей. С момента основания компания превратилась из регионального завода в одного из ведущих автомобилестроительных гигантов Китая, входящего в пятерку крупнейших брендов с годовым выпуском свыше 1 миллиона единиц техники.

Завод «Цзянхуай» (Hefei Jianghuai Automobile Factory) был основан 20 мая 1964 года на базе компании Chaohu Auto Parts в городе Хэфей, провинция Аньхой. Изначально предприятие занималось выпуском автокомплектующих. Автомобильная история компании началась в 1968 году, когда с конвейера завода сошел первый бортовой грузовик Jianghuai с грузоподъемностью 2,5 тонны.

В 70-80-е годы компания сосредоточилась на производстве грузовиков под брендом Jianghuai и постепенной модернизации технологического процесса, переходя на полуавтоматическое конвейерное производство. В 1990 году Jianghuai Automobile начала стремительно развиваться. Ассортимент продукции расширился за счет автобусных шасси, которые помогли удовлетворить потребности страны в этом сегменте транспорта. К 1993 году объем продаж достиг 12 000 единиц техники.

В 1996 году ассортимент пополнился универсальной трехтонкой JAC HFC1061, ставшей прорывом для компании. Этот автомобиль был полностью создан на собственных агрегатах JAC — рама, кабина, шасси и двигатель производились на заводах компании. Пройдя серию модернизаций, модель разошлась по миру в количестве 500 000 экземпляров, укрепив репутацию компании как производителя доступной техники.

В 1997 году компания сменила название на Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. Под брендом JAC Group объединились JAC Motors, Ankai, JAC Special Purpose Vehicle и десятки мелких производителей комплектующих, контролируемых компанией.

В 2002 году с конвейера сошли модели JAC Refine и кроссовер JAC Rein — первые легковые автомобили компании. Через пять лет дебютировали компактные седаны JAC J3 и JAC J5, закрепив позиции JAC в сегменте легковых автомобилей.

К концу 2013 года объем производства увеличился до 220 000 автомобилей в год, что позволило JAC Motors занять лидирующие позиции в сегменте легких грузовиков и сохранять стабильное лидерство в экспорте.

В 2017 году было создано совместное предприятие JAC Volkswagen, что существенно повлияло на разработку современных моделей компании. В 2018 году JAC Volkswagen представил новый бренд SOL, а в сентябре 2019 года на рынок вышел SOL E20X с запасом хода 402 км.

Одним из ключевых направлений деятельности JAC Motors является производство автомобилей на альтернативных видах топлива. В 2016 году компания начала разработку таких автомобилей, и уже через три года был представлен первый ходовой образец электромобиля. В 2019 году стартовало производство электромобилей седьмого поколения, обеспечивающих запас хода более 350 км. Сегодня в линейке электромобилей JAC представлены легковые и коммерческие автомобили, а также пассажирский транспорт, включая беспилотные автобусы и автобусы на водородном топливе.

JAC Motors является современным и высокотехнологичным предприятием, выпускающим полный спектр автомобильной продукции. В ассортименте компании легкие, средние и тяжелые грузовые автомобили, пикапы, автобусы, легковые автомобили, а также модели на альтернативных источниках энергии. Кроме того, JAC производит специальную технику, двигатели, коробки передач и другие узлы.

Официальное представительство JAC в России открылось в Москве в 2014 году. За десять лет тысячи российских автовладельцев выбрали продукцию марки JAC. В настоящее время дилерская сеть компании включает 132 центра продаж легковых автомобилей и 44 дилера коммерческой техники.

Сегодня JAC Motors предлагает в России 11 моделей. Легковая линейка включает кроссоверы JAC JS3 и JAC JS6, лифтбек JAC J7 и пикапы T8 и T8 PRO. Ассортимент грузовых автомобилей включает среднетоннажные модели N90 и N120X, тяжелое шасси N200, N350 6×4 в версиях самосвала и автобетоносмесителя, самосвал N410 8×4 и магистральный тягач K7.

В преддверии 60-летия компании JAC Motors начала продажи в России флагманского пикапа JAC T9. Этот автомобиль отличается внушительным внешним видом и современными технологиями безопасности. Оснащённый мощным двухлитровым бензиновым турбомотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, T9 сочетает проходимость, экономичность и комфорт. Кроме того, в 2024 году планируется начать продажи еще двух новинок.