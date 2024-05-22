Chery Tiggo 8 PRO MAX: новые комплектации

Официальный дистрибьютор бренда Chery в России объявляет о расширении комплектаций семиместного кроссовера Tiggo 8 PRO MAX. К уже имеющимся полноприводным версиям Dreamline и Ultimate добавлены переднеприводные модели Elite и Dreamline. Теперь семейный кроссовер можно приобрести у официальных дилеров марки по цене от 2 750 000 рублей, учитывая выгодные условия текущих маркетинговых программ: trade-in, «Специальное предложение» и «Семейный автомобиль».

Появление новых комплектаций обусловлено стремлением компании удовлетворить потребности многодетных семей, предоставляя им больше вариантов выбора автомобиля, который соответствует их образу жизни. При разработке этих комплектаций учитывались ключевые факторы, важные для семейного автомобиля, такие как комфорт, безопасность, надежность, управляемость и экономичность.

Кроссовер Tiggo 8 PRO MAX в версии Elite предлагает обширный список оснащения: черный салон, электрически регулируемые передние сиденья, полный комплект «зимнего» оборудования, 18-дюймовые алюминиевые литые диски, светодиодные дневные ходовые огни и задние фонари, атмосферную подсветку, систему панорамного обзора 540°, задние парковочные датчики, системы стабилизации курсовой устойчивости (ESC) и антиблокировочную тормозную систему (ABS), шесть подушек безопасности, датчики света и дождя, газовые упоры капота, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, двухзонный климат-контроль с системой фильтрации воздуха в салоне уровня N95, двойную цифровую зону управления с изогнутой панелью диагональю каждый по 12.3 дюймов, восемь музыкальных динамиков, два разъема USB, два Type-C и многое другое.

Модификация Dreamline отличается от Elite наличием: электропривода складывания зеркал, систем мониторинга слепых зон (BSD), предупреждения при опасности открытия дверей (DOW) и при заднем перекрестном столкновении (RCTA), бесконтактного открытия багажника, вентиляции передних сидений, памяти и электрической регулировки поясничного упора водительского сиденья, панорамной крыши с люком, беспроводной зарядки для смартфона, навигации, голосового управления и многого другого. Минимальная рекомендованная розничная цена Chery Tiggo 8 PRO MAX в комплектации Dreamline FWD с учетом максимальной суммированной выгоды по программам поддержки продаж составляет 3 000 000 рублей.

Автомобиль в комплектациях Elite и Dreamline оснащается бензиновым турбированным двигателем объемом 1.6TGDI и мощностью 186 л.с. с крутящим моментом 275 Нм, достигаемым в диапазоне оборотов коленчатого вала 2000-4000 об/мин. Этот двигатель сопрягается с роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач DCT. Такая силовая установка позволяет Chery Tiggo 8 PRO MAX разгоняться до 100 км/ч за 9.1 секунды, а максимальная скорость составляет 210 км/ч. Расход топлива на каждые 100 километров составляет в загородном режиме 6.3 литра, в смешанном режиме — 7.2 литра и в городском — 9.6 литров. Производитель рекомендует использовать бензин с октановым числом 92.