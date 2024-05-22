Chery представила робота Дорри

В мае, во время матча между двумя ведущими футбольными командами Эквадора, «ЛДУ Ки́то» и «Эмелек», бренд Chery продемонстрировал синергию технологий и спорта, представив свою разработку в робототехнике — собаку Дорри. На стадионе, заполненном почти 20 тысячами зрителей, новый робот от Chery стал символом технологических инноваций в спортивной сфере.

Во время игры робот Дорри выступил в качестве специального гостя команды «ЛДУ Ки́то». В перерыве между таймами он вышел на поле с футбольным мячом на спине, исполнил несколько трюков, поприветствовал зрителей, подав лапу, и передал мяч судьям. Этот интеллектуальный робот, объединяющий новейшие технологии, не только демонстрирует достижения Chery в области робототехники, но и подчеркивает стремление бренда к постоянным инновациям.

На Международной бизнес-конференции Chery, проведенной в рамках Пекинского автосалона 2024 года, руководство компании объявило о планах инвестировать 100 миллиардов юаней в технологические инновации. Эти инвестиции направлены на ускоренное развитие в областях интеллектуализации, электрификации и связи.

Chery всегда поддерживала здоровый образ жизни и спорт. Партнерство с футбольным клубом «ЛДУ Ки́то», одним из самых популярных в Эквадоре, укрепляет позиции обеих сторон в их областях.