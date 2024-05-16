Caddy Edition: производство дизайнерской новинки линейки началось Volkswagen Caddy Edition 2024

С началом предзаказов на новые модели Caddy началось и их производство. Первые модели Caddy 2025 года появятся в автосалонах Германии уже в конце мая. Ведущую роль среди них сыграет новая дизайнерская жемчужина серии Caddy: Caddy Edition

Эта модель будет доступна в обычной или удлиненной версии (Maxi), а также в версии Cargo — городском фургоне для ремесленников, малых предприятий и служб доставки.

Volkswagen Caddy Edition 2024

Естественно, она также будет представлена в виде пассажирского фургона для тех, кто регулярно перевозит детей и коляски, семью и друзей, либо у кого есть «объемные» увлечения и кому нужно транспортировать велосипеды, серфборды или домашних животных.

В дороге со стилем: кто сказал, что функциональный автомобиль с большой грузоподъемностью и непревзойденной вместительностью не может быть привлекательным? Для многих людей важен привлекательный и стильный дизайн, и теперь Caddy выводит это на новый уровень. Черная контрастная крыша дополняется множеством черных дизайнерских элементов и эффектной надписью, подчеркивающей, что это Caddy в самой привлекательной форме – Caddy Edition. В пассажирской версии этот элегантный вариант Caddy доступен с интегрированным панорамным люком в качестве опции.

«Caddy Edition — это наш дизайнерский шедевр в линейке Caddy», — подтверждает Альберт Кирцингер, главный дизайнер Volkswagen Коммерческие автомобили (VWCV).

«Для меня он представляет собой выдающуюся симбиоз более чистого, ориентированного на дизайн подхода и спортивной эстетики. В частности, черная окрашенная крыша и многочисленные черные дизайнерские элементы визуально улучшают как обычные, так и удлиненные версии Cargo и семейного фургона, благодаря чему модельный ряд теперь предлагает еще больше. В версии Edition Caddy получает дополнительную порцию стиля и выразительности. Таким образом, он делает яркое дизайнерское заявление для людей, которые ценят привлекательный внешний вид наряду с чистой функциональностью и невероятной вместительностью», — говорит Кирцингер.

«Caddy Edition продолжает традицию VWCV, начатую с версии Edition пятого поколения Transporter. Акцент на дизайн важен не только для частных клиентов; впечатляющий внешний вид также может быть полезен в бизнесе и способствовать успешному присутствию и деловым сделкам», — объясняет главный дизайнер.

Caddy Cargo Edition также впечатляет как модель специальной серии с черными дизайнерскими элементами и дополнительным оборудованием на базе модели Caddy Life.

Volkswagen Caddy Edition 2024

Все модели Caddy, включая версию Edition, изначально будут предлагаться с двумя бензиновыми двигателями TSI мощностью 85 кВт – по выбору с ручной или автоматической коробкой передач – и двумя дизельными двигателями TDI. Двигатель TDI мощностью 75 кВт оснащен шестиступенчатой механической коробкой передач, а вариант мощностью 90 кВт – семиступенчатой DSG. В 2024 году появятся дополнительные варианты двигателей и трансмиссий. Несколько вариантов модели Caddy Cargo, такие как полноприводный 4MOTION и Caddy PanAmericana, уже доступны для заказа. Эти варианты также можно будет заказать как пассажирские модели позже в этом году.

«Caddy из Познани является настоящей историей успеха с 2003 года, и это продолжится с началом производства новых вариантов», — говорит Стефани Хегельс, генеральный директор Volkswagen Познань.

«С еще большим количеством систем помощи водителю и адаптированными комбинациями двигателей и коробок передач модельный ряд 2025 года предлагает множество новых функций. В частности, Caddy Edition, который сейчас запускается в наше производство, безусловно, привлекает внимание».

Volkswagen Caddy Edition 2024

Модели Caddy и Caddy Cargo 2025 модельного года, а также варианты Caddy Edition от Volkswagen Коммерческие автомобили будут улучшены благодаря многочисленным системам помощи водителю.

Все варианты теперь оснащены цифровой приборной панелью в стандартной комплектации, а пассажирские версии получили новую, более крупную информационно-развлекательную систему с 10-дюймовым дисплеем. В будущем будет доступен голосовой ассистент IDA в качестве опции, который будет дополнительно включать функцию ChatGPT в сочетании с VW Connect Plus.

В дальнейшем все модели Caddy будут стандартно оснащены системой отображения дорожных знаков, круиз-контролем, системой Park Distance Control и усовершенствованной системой контроля внимания водителя, и мониторингом усталости. В версии Cargo добавлены дополнительные системы, такие как боковые и шторные подушки безопасности, многофункциональная камера, индикатор потери давления в шинах, система удержания полосы движения Lane Assist и система Front Assist с мониторингом пешеходов и велосипедистов.

Еще одной новой стандартной функцией в модели Cargo является многофункциональный руль, который уже доступен в пассажирских версиях.

Помимо крыши, окрашенной в глянцево-черный цвет (также доступна опция с интегрированным панорамным люком), Caddy Edition специально оснащен черными рейлингами на крыше, тонированными стеклами и светодиодными блоками спереди и сзади. Черная вентиляционная решетка спереди, задний спойлер с черной нижней стороной, а также черные крышки зеркал и направляющие раздвижных дверей завершают дизайн. Контрастный эффект этих элементов Edition особенно заметен на фоне кузова цвета Candy White.

Caddy Edition также доступен в девяти других цветах, которые подчеркивают его элегантный дизайн. Передние и задние бамперы окрашены в цвет кузова. Надписи на задней части и боках ясно указывают, что это модель Edition. В стандартной комплектации этот специальный Caddy оснащен 17-дюймовыми черными легкосплавными дисками; 18-дюймовые колеса доступны как опция для пассажирских версий.

В Германии цены на Caddy Edition начинаются от 28 680 евро без НДС (31 261 евро с НДС) для грузовой версии с обычной колесной базой и от 30 920 евро без НДС (36 795 евро с НДС) для пассажирских версий.

Для удлиненных версий Maxi, Caddy Cargo Edition начинается с 30 695 евро без НДС (36 527 евро с НДС), а удлиненные пассажирские версии Caddy Edition – с 33 395 евро без НДС (39 740 евро с НДС).

Расход топлива Caddy/Caddy Maxi

Расход топлива TSI, смешанный 6,5–7,2 л/100 км; смешанные выбросы CO₂ 147–163 г/км; Класс(ы) CO₂: E – F

Расход топлива TDI, смешанный 5,3–5,9 л/100 км; смешанные выбросы CO₂ 139–155 г/км; Класс(ы) CO₂: E – E