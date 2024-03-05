“Интернет машины” в обновлённом Exeed VX

Компания EXEED анонсирует запуск проекта EXEED Connect и внедрение технологии Internet of Vehicles (Интернет транспортных средств) в свою новую модель Exeed VX, считающуюся флагманом бренда. Этот полноразмерный внедорожник, доступный на российском рынке, обновлен значимым образом: теперь он оснащен функцией Internet of Vehicles.

С новой функцией владельцам Exeed VX доступен полный набор онлайн-сервисов, включая онлайн-навигацию с отображением пробок, потоковую музыку и видео, прогноз погоды, доступ к социальным сетям и играм. Также предоставляется возможность использовать телематические сервисы, которые позволяют удаленно управлять автомобилем через мобильное приложение: запуск двигателя, управление климатом, блокировка и разблокировка дверей, поиск на парковке и получение информации о состоянии автомобиля. Интернет-подключение также обеспечивает возможность обновления программного обеспечения автомобиля по воздуху, без необходимости посещения дилерского центра.

Реализация интернет-сервисов в автомобиле осуществлена при сотрудничестве с крупнейшей российской телекоммуникационной компанией МТС и ее подразделением “МТС-Авто”. Для обеспечения бесперебойной передачи данных установлен специальный SIM-чип, который работает в сетях связи 2G, 3G и 4G/LTE и способен функционировать в широком диапазоне температур (от -40 до +105 градусов).

При покупке автомобиля все функции включены бесплатно на первый год, включая приложение для удаленного управления, доступное как для Android, так и для iOS. Скорость интернет-соединения зависит от качества сигнала сети оператора связи.

Система навигации в Exeed VX использует технологию NaviKit SDK от API Яндекс.Карт, популярную среди российских пользователей. Навигатор Exeed интегрирован в бортовой компьютер автомобиля и обеспечивает учет актуальной дорожной ситуации, камер, пробок и других факторов при построении маршрута, а также поддерживает голосовое сопровождение ведения по маршруту.

В развлекательной системе автомобиля предусмотрен доступ к онлайн-сервисам VK, таким как Музыка, Новости, Мессенджер и Видео. Exeed VX стал первым автомобилем, в котором реализован этот пилотный проект.

Тройной центральный дисплей мультимедийной системы Exeed VX включает два экрана по 12,3 дюйма и один экран по 15,6 дюйма, что позволяет максимально использовать преимущества интернета в автомобиле как для водителя, так и для пассажиров.