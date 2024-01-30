Российский завод и крупнейший дистрибьютор: соглашение о производстве Dongfeng Sokon в Калининграде

Официальный дистрибьютор автомобилей DONGFENG в России, ООО «Моторинвест», и российский автопроизводитель Автотор объединили усилия, заключив соглашение о производстве первой партии автомобилей Dongfeng Sokon на заводе в Калининграде.

Dongfeng Sokon ix5

Согласно этому соглашению, Автотор приступит к производству партии автомобилей Dongfeng Sokon по заказу ООО «Моторинвест». В этой партии будут представлены две модели: купе-кроссовер с выразительным спортивным дизайном и обширным набором функций DFSK ix5, а также полноприводный флагманский кроссовер DFSK ix7, способный вместить семью из семи человек. Эти модели расширят ассортимент семейства автомобилей DFSK на российском рынке, который на данный момент состоит из одной модели – семиместного кроссовера DFSK 580.

ООО «Моторинвест» берет на себя обязательства по распространению, реализации, а также предоставлению послепродажного, технического и гарантийного обслуживания произведенных автомобилей. Кроме того, компания будет поставлять запасные части и детали для российских покупателей.

Dongfeng Sokon ix7

ООО «Моторинвест» высоко оценивает опыт и профессионализм Автотора, который является ведущим российским автопроизводителем и крупнейшим предприятием промышленности Калининградской области. Автотор работает в соответствии с международными стандартами системы менеджмента качества на всех этапах производства и занимает лидирующие позиции в отрасли благодаря выпуску высококачественной продукции. За 26 лет работы предприятием Автотор было произведено более 2,5 миллиона автомобилей всемирно известных брендов.