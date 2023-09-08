Changan в Мюнхене представил инновационный Avatr 12

На международной автомобильной выставке, прошедшей в Германии, компания Changan представила свою новейшую разработку — AVATR 12. Этот автомобиль относится к высокотехнологичному бренду AVATR, который был создан Changan в сотрудничестве с HUAWEI и CATL с целью разработки премиум-сегмента электромобилей.

Changan стремится к низкоуглеродной мобильности и разработке систем автономного вождения, что является одними из главных направлений развития компании. В основу автомобилей AVATR заложена идея “эстетики будущего”. Первым автомобилем этой серии стал премиальный электрокроссовер AVATR 11, который был представлен публике в 2022 году.

Новинка с индексом “12” представляет собой фастбэк с ярко выраженным мускулистым силуэтом. Ее дизайн включает деликатно скошенную крышу, безрамочные двери, выдвижной аэродинамический спойлер и дизайнерские легкосплавные колесные диски диаметром 21 дюйм. Эти элементы делают автомобиль узнаваемым и подчеркивают его индивидуальность.

“AVATR 12 воплощает невероятную эстетику в будущем дизайне автомобиля, вдохновляя пользователей бескрайними возможностями и чувством свободы, а также побуждая их заглянуть в будущее”, — отмечает шеф-дизайнер проекта Надер Фагихзаде.

Интерьер AVATR 12 черпает свое вдохновение в скульптурном дизайне и представляет собой футуристический стиль интегрированной приборной панели. Минималистическая концепция дизайна Gentle Tech была использована для создания внутреннего пространства модели, что позволило сократить количество физических кнопок, оставив только ключевые элементы, максимально удобные для использования.

Этот интеллектуальный фастбэк оснащен системой автономного вождения, которая способна самостоятельно ускоряться, тормозить, поддерживать безопасное расстояние, обходить препятствия и избегать столкновений. Широкий комплекс передовых электронных систем обеспечивает высший уровень безопасности как для водителя, так и для пассажиров. Кроме того, автомобиль оснащен адаптивной пневмоподвеской, которая автоматически адаптируется к типу дорожного покрытия. Модель доступна в моноприводном и полноприводном исполнении. В первом случае двигатель развивает 313 лошадиных сил и передает крутящий момент на заднюю ось. В полноприводной версии фастбэка есть дополнительный электродвигатель для передней оси. Общая мощность двухмоторной электрической установки составляет 578 лошадиных сил, а крутящий момент – 650 Нм. С батареей емкостью 94,5 кВт*ч автомобиль может проехать до 700 км и достигать скорости до 200 км/ч.

IAA Mobility-2023 была выбрана в качестве платформы для презентации нового электрокара сознательно. Эта международная автомобильная выставка в Германии входит в пятерку крупнейших автомобильных выставок мира и была перенесена из Франкфурта в Мюнхен в 2021 году. Важно отметить, что именно в Мюнхене находится один из 5 международных R&D-центров Changan Automobile, который специализируется на разработке автомобилей с альтернативными силовыми установками (New Energy Vehicle).

Производство нового электрокара будет осуществляться на заводе компании в городе Чунцин, который является столицей концерна Changan Automobile.