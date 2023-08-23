Omoda запускает в России интернет-магазин фирменных аксессуаров и одежды

Omoda производит современные автомобили с уникальным дизайном и футуристическим стилем. Компания стремится в лидеры не только в автомобильной индустрии, но и в мире моды, внедряя смелые и новаторские тренды. Философия бренда Omoda включает в себя развитие, технологичность и объединение людей, жаждущих новых открытий и готовых воплотить будущее в настоящем.

Стиль Omoda характеризуется быстрым и передовым направлением: его дизайн выходит за рамки автомобильной сферы, проявляясь в уникальных ограниченных аксессуарах. Важную роль играют также смелые сотрудничества, которые порождают новые модные тенденции и отражаются в эксклюзивных коллекциях одежды.

Для российских покупателей Omoda представила онлайн-магазин, где доступны брендированные аксессуары и одежда. Фирменные коллекции завоевали популярность и положительные отзывы среди поклонников марки – уверяют представители компании. Теперь заказ стильных сувениров, дополнительного автомобильного оборудования и эксклюзивного мерча возможен в любое время из любой точки России. Ассортимент постоянно обновляется, следите за новостями.