Выставка уникальных прототипов «Москвичей», лекции, презентация книги и детские мастер-классы

– что приготовил Музей Транспорта Москвы для Московского урбанистического форума

На Московском урбанистическом форуме 2023 года, в рамках выставки “Станция Манеж”, Музей Транспорта Москвы представит экспозицию под названием “Путь “Москвича” в Аллее Славы”. Эта выставка посвящена экспериментальным автомобилям, разработанным на ведущем московском заводе, и тем, кто внес свой вклад в их создание. В экспозиции будут представлены восемь автомобилей, разработанных в период с 1970-х до 1990-х годов, которые так и не были запущены в серийное производство. Среди них – внедорожный “Москвич-2150” и перспективный проект “Автомобиль 2000 года”. Специалисты, стоявшие у их истоков – инженеры и дизайнеры, оставившие заметный след в истории завода и российского автомобилестроения, поделятся информацией о процессе разработки, коллективной работе и смелых идеях, опережавших свое время. Интервью с этими творцами будут транслироваться на экранах выставки.

Кроме того, музей представит образовательную программу, которая будет проходить как в Манеже, так и на стадионе “Лужники”:

“Для посетителей Московского урбанистического форума мы подготовили обширную образовательную и развлекательную программу. Здесь каждый сможет не только ознакомиться с современными и историческими видами транспорта, но и расширить свои знания о автомобильном дизайне, проектировании, городской среде и микромобильности. Особый акцент сделан на программу для детей. Мы проводим множество интересных и познавательных мероприятий, связанных с историей транспорта, согласно указанию Мэра Москвы Сергея Собянина” отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов

Специально для молодых посетителей в Манеже будут организованы мастер-классы по созданию своих собственных транспортных средств, а также лекции, проводимые сотрудниками музея. На стадионе “Лужники” пройдет презентация книги “Мечта Москвича” и лекции от экспертов, приглашенных специально на мероприятие.

Место: Стадион “Лужники”

19 августа, 12:00 – 14:00

Детская студия автомоделирования (7+)

Тема: Транспорт будущего: создание уникального автомобиля из экоконструктора

Каким будет транспорт будущего? Мы предлагаем создать свой уникальный автомобиль из экоконструктора. Будущие инженеры могут воплотить свои фантазии в жизнь, разработав футуристический гоночный спорткар, беспилотный транспорт и другие удивительные автомобили, которые могут стать настоящими произведениями искусства.

Ведущая: Камилла Ситдикова

23 августа, 12:00 – 13:00

Лекция “Транспорт как продукт”

Как создаются современные транспортные средства? Какие методы используются для разработки новых моделей? Какие потребности современных пользователей влияют на автомобильную индустрию? В рамках этой лекции мы рассмотрим эти вопросы с точки зрения технологического предпринимателя. Также мы более детально исследуем явление электрических автомобилей, продукты транспортной индустрии и маркетинг.

Лектор: Иван Дементьев, заместитель директора по научно-исследовательской деятельности Музея Транспорта Москвы

25 августа, 18:00 – 19:00

Лекция “Транспортный дизайн”

На этой лекции мы расскажем о том, как и когда человек начал внедрять дизайнерские идеи в развитие общественного и личного транспорта. Мы рассмотрим важные аспекты этого процесса, его истоки и то, как дизайн играет роль в современной транспортной индустрии, формируя ее развитие.

Лектор: Антон Гурков, экскурсовод Музея Транспорта Москвы

Место: Манеж

6 сентября, 12:00-13:00

Презентация книги “Мечта Москвича”

Как определить жанр этой книги? “Мечта Москвича” – необычный издательский продукт. Он не поддается стандартной категоризации как каталог экспонатов или обычное описание первой масштабной выставки Музея Транспорта Москвы. Этот альбом можно охарактеризовать как авангардно-художественное произведение, открывающее возможность многократно проникнуть в миры выставочных залов. Книга предлагает исторический экскурс в благородное прошлое автомобилей под маркой “Москвич”. Она раскрывает историю через взгляд людей, которые были участниками создания московских компактных авто, принимали участие в гонках и, в сущности, творили биографию бренда “Москвич”.

Эксперт: Иван Дементьев, заместитель директора по научно-исследовательской деятельности Музея Транспорта Москвы.